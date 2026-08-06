ŞA-RA Enerji 2026 yılı ilk yarısında 6,4 milyar TL satış gelirine ulaştı

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 'SARAE' kodu ile işlem gören ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Temmuz 2026'da gerçekleştirilen ve 3,77 kat talep oranıyla kapanan rekor halka arzın ardından açıklanan ilk finansal sonuçlar, ŞA-RA Enerji'nin operasyonel performansını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü ortaya koyuyor. ŞA-RA Enerji’nin, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gerçekleşen finansal sonuçlarına göre satış geliri 6,4 milyar TL, FAVÖK 1,3 milyar TL ve dönem net kârı ise 716 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka Arz Gelirleri; İşletme Sermayesi ve Finansal Güçlenme ile Stratejik Yatırımlara

Halka arz sürecinde elde edilen fonun yüzde 55'i işletme sermayesinin güçlendirilmesine, yüzde 30'u finansal borçların azaltılmasına ve yüzde 15'i ise üretimdeki kapasite artışı ile modernizasyon yatırımlarına aktarılması planlanıyor. Açıklanan finansal sonuçlar, bu stratejik kaynak kullanım planı ve şirketin büyüme hedeflerinin uyumlu ilerlediğini ortaya koyuyor.

Uluslararası Büyüme Stratejisi Somut Adımlarla İlerliyor

Uluslararası alanda da ivmesini koruyan ŞA-RA Enerji, geçtiğimiz günlerde grup şirketi ŞARA Teknoloji Tesis A.Ş. ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde Moldova Elektrik İletim Sistemi Operatörü Moldelectrica ile 17.567.731,78 Euro tutarında Balti-Suceava 400 kV Enerji İletim Hattı Projesi sözleşmesini imzalamıştı. Avrupa Birliği, EBRD ve EIB'nin finansman desteğiyle hayata geçecek olan proje 2028 yılında tamamlanacak. Şirketin 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 13'üne karşılık gelen bu sözleşme, ŞA-RA Enerji'nin uluslararası arenada büyüme stratejisinin somut bir göstergesi niteliğinde.