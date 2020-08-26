Milangaz artık OYAK bünyesinde

OYAK, Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık 1 senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrinin tamamlandığını bildirdi.

OYAK'tan yapılan açıklamada, Milangaz'ın Türkiye'nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Milangaz'ın OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550’den fazla otogaz bayii ve 1200’e yakın tüp gaz bayisinin yanı sıra, kara ve deniz filosu ile hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

OYAK, bu yılın başında TOTAL ve M Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak, pazarın beşinci büyük oyuncusu olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Milangaz satın almasıyla birlikte artık toptan, otogaz ve tüp gaz dahil LPG sektörünün tüm değer zincirinde yüzde 100 yerli sermaye ile hizmet vermeye başlayacağız. Milangaz’ın yüksek dolum tesis sayısı ve geniş ağ kapsama alanı ile depolama kapasitesinin ortalamanın üzerinde olması bize yeni ticari fırsatlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de değerlerimiz çerçevesinde, üyelerimizin sayısı artarken, birikimlerini de verimli yatırımlarla değerlendirmeye ve ülkemizin büyüme ile istihdam yaratma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."