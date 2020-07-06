Ünlü yatırımcı Buffet, Dominion Energy'i satın aldı

Dünyanın en zengin isimlerinden Warren Buffett sahibi olduğu Berkshire Hathaway ile yatırımlara geri döndü ve doğalgaz şirketi Dominion Energy'i 10 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

6.07.2020 14:16:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ünlü yatırımcı Buffet, Dominion Energy'i satın aldı

ABD’li ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway koronavirüs salgınıyla beraber yatırımlarını durdurmuştu. Ancak 89 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Buffett, yeni bir yatırıma imza attı.

CNBC’nin haberine göre ünlü iş insanı doğal gaz şirketi Dominion Energy’i 10 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Satın alma işlemi yaklaşık 4 milyar dolar olsa da şirketin borcuyla birlikte bu rakam 10 milyar dolara çıkıyor.

Böylelikle Berkshire Hathaway’in ülkenin doğalgaz dağıtımı işindeki payı ise yüzde 8’den yüzde 18’e çıkacak.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatilcilerin yeni gözdesi: Üreticiler talebe yetişemiyor

Tatilcilerin yeni gözdesi: Üreticiler talebe yetişemiyor

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Benzine 12 kuruş zam

Benzine 12 kuruş zam

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.