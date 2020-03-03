Alman devinde virüs alarmı: 150 çalışanı karantinaya alındı





Alman otomobil üreticisi BMW, Münih’teki ofisinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 150 çalışanını karantinaya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“BMW Grup’un Münih’teki ofisinde bir çalışanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını kabul ediyoruz. Söz konusu çalışanımız geçen haftasonundan beri gerekli tedavi almak için hastanede bulunuyor. Şu anda sağlığının iyi yönde gelişme gösterdiğini biliyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim ilk önceliğimizdir. Konuyla ilgili tedbirlerimizi arttışmış bulunuyoruz. Bu nedenle corona virüsü tespit edilen kişinin temas kurduğu tüm iş arkadaşlarına 14 günlük bir karantina uygulayacağız. Bununla birlikte bu çalışanımızın temas ettiği yerler ve bulunduğu bölgeler de dezenfekte ediliyor. Çalışmalarımız herhangi bir kısıtlama olmadan devam edecek. Sağlık uzmanları ve gerekli birimlerle sürekli temas halindeyiz.”

BMW’nin koronavirüs tespit edilen çalışanının yaklaşık 150 iş arkadaşıyla yakın temas kurduğu belirtildi.

ALMANYA’DA VAKA SAYISI 150’YE YÜKSELDİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor. Avrupa’da İtalya’nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya’da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 150’ye, Fransa’da ise 130’a yükseldi.

Almanya’da Robert Koch Enstittüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada ülkedeki vaka sayısının 150’ye yükseldiğini bildirdi. Wieler, ülkede Kuzey Rhine-Westphalia’da 86, Baden-Württemberg ve Bavaria Baden-Württemberg’de 19’ar ve Bavyera’da 26 vakanın bulunduğunu söyledi.

DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Almanya’nın Köln kentinde 1 Mart’ta açılması planlanan alanının en büyüğü olan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı’nın koronavirüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Benzer şekilde İtalya’da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

Bununla birlikte, son model araçların kamuoyu önüne çıktığı global vitrin konumundaki Cenevre Otomobil Fuarı corona virüs nedeniyle iptal edildi. Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını dijital ortama taşıma kararı aldı.