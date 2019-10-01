Ev hapsindeki eski CEO, firar etti

Nissan CEO'su olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluk yaptığı, haksız kazanç elde ettiği ve bu kazancını vergi kaçırmak amacıyla gizlediği idialarıyla görevinden azledilen ve geçen yıl Japonya'da tutuklanan Carlos Ghosn, ev hapsinde bulunduğu binadan kaçtı.

Ghosn, önce 4 ay tek boyunca kişilik hücrede kalmış, ardından ev hapsine alınmıştı. Japonya'daki ev hapsinde gördüğü ağır muamele nedeniyle sık sık avukatları tarafından dünya kamuouyu gündemine gelen Ghosn'un eşi dahil kimse ile görüşmesine de izin verilmiyordu.

2017'de dünyanın en çok kazanan CEO'ları listesinin üst sıralarında yer alan Carlos Ghosn (65), önceki gece yarısı tutuklu bulunduğu ve polis kuşatması altındaki evden bilinmeyen bir şekilde firar ederek Japonya'dan kalkan bir özel jet ile Lübnan'a kaçtı. Ghosn'un firarı ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.

"ZULÜMDEN KAÇTIM"

Bu sabah Amerikan New York Times'ın geçtiği habere göre Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletsizlik ve zulümden kaçtım. Şu an Lübnan'dayım" diye konuştu.

Carlos Ghosn, gelecek haftadan itibaren uluslararası basın ile iletişim kurmaya başlayacağını ifade etti.



