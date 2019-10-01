OYDER: İkinci el araçta fiyatlar yükselmeye devam edecek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ikinci el otomotivde yaşanan hareketliliğe baktıklarında fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir." dedi.

Şahsuvaroğlu, ikinci el otomotiv pazarındaki fiyat gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye otomotiv pazarında hala sıfır araçların tedariğinde sıkıntılar yaşanması sebebiyle araç değiştirmek isteyen tüketicilerin ikinci el araca yöneldiğini dile getiren Şahsuvaroğlu, ayrıca sıfır araç pazarında oluşan talebe karşılık arzın yeterli olmamasının da fiyatların artmasına sebep olduğunu ifade etti.

İkinci el otomotiv fiyatlarının yükselmeye devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Şahsuvaroğlu, "Buna net bir şekilde evet demek doğru olmasa da ikinci elde yaşanan hareketliliğe baktığımızda fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir." diye konuştu.

İkinci çeyrekte sıfır araç stok seviyesinin talebi karşılayacak seviyeye çıkmasıyla birlikte ikinci eldeki fiyat artışının biraz daha yumuşayacağını aktaran Şahsuvaroğlu, "Artış eğrisi biraz daha yataya dönüşecektir." ifadesini kullandı.

"İKİNCİ EL PAZARINDA DE ARZ KONUSUNDA DARALMA YAŞANDI"

Şahsuvaroğlu, ikinci el araçlarda 2019 yılının aralık ayında segment bağımsız fiyat artışının yüzde 117,9, 2020 yılının ilk 15 gününde ise yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sıfır araç pazarında olduğu gibi, ikinci el pazarında da arz konusunda bir daralma yaşandığına dikkati çeken Şahsuvaroğlu, "Aralık ayında birçok kişi aracını satmayıp elde tutmayı tercih etti. Tedarikte yaşanan bu sıkıntı, ocak ayında herkesin aracını satmak istemesiyle seyrini değiştirdi. Gelinen noktada araç bulan herkes, fiyat artışına bakmaksızın araç satın alıyor." dedi.







