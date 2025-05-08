"Teknolojiyle hedeflerimizi aştık"

Dijitalleşmeyi bir araç olarak değil, iş modellerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Aktif Bank CTO Mustafa Kadir Öztürk, inovatif çözümleriyle finansal teknolojiler ekosistemlerini sürekli geliştirdiklerini ve teknolojiyi işin merkezine koyduklarını belirtiyor. Öztürk, “Teknolojiyi önceleyen çevik yapımız, geleceğe dönük vizyonumuz ve 100 milyar TL’yi aşan bilançomuzla hedeflerimizi aştık” diyor.

Aktif Bank geçen yılı önemli başarılarla tamamladı. 10’dan fazla iştiraki ve teknolojiyi işin merkezine koyan yaklaşımıyla güçlü bir büyüme ortaya koydu. Çeyrek asırlık deneyimlerini yeni bir büyüme evresine taşıdıklarını söyleyen Aktif Bank CTO Mustafa Kadir Öztürk, “Sektörün üzerinde bir performans sergileyerek, 10’dan fazla iştirakimiz ve teknolojiyi işimizin merkezine koyan yaklaşımımızla güçlü bir büyüme ortaya koyduk” diyor. Dijitalleşmeyi bir araç olarak değil, iş modellerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Öztürk, inovatif çözümlerle finansal teknolojiler ekosistemlerini sürekli geliştirdiklerini ifade ediyor.“Teknolojiyi önceleyen çevik yapımız ve geleceğe dönük vizyonumuz doğrultusunda, 100 milyar TL’yi aşan bilançomuzla hedeflerimizi aştık” diyen Aktif Bank CTO Mustafa Kadir Öztürk ile dijital yatırımlarını, bu alandaki hedeflerini ve banka olarak son dönemdeki finansal başarılarını konuştuk:Geçen yılı banka olarak nasıl kapattınız? Şu anda sektördeki yeriniz, müşteri sayınız nedir?Aktif Bank olarak 2024 yılını önemli başarılarla tamamladık ve çeyrek asırlık deneyimimizi yeni bir büyüme evresine taşıdık. Sektörün üzerinde bir performans sergileyerek, 10’dan fazla iştirakimiz ve teknolojiyi işimizin merkezine koyan yaklaşımımızla güçlü bir büyüme ortaya koyduk. Dijitalleşmeyi bir araç olarak değil, iş modelimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; inovatif çözümlerimizle finansal teknolojiler ekosistemimizi sürekli geliştiriyoruz.

Teknolojiyi önceleyen çevik yapımız ve geleceğe dönük vizyonumuz doğrultusunda, 100 milyar TL’yi aşan bilançomuzla hedeflerimizi aştık. 2024 yılında da özgün iş modelimiz, sektör lideri iştiraklerimiz ve farklı alanlardaki küresel iş birliklerimizle Türkiye’nin en geniş kapsamlı finansal teknoloji ekosistemi olma yolculuğumuzu sürdürdük.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştiraklerimiz sayesinde her gün 20 milyondan fazla insanın hayatına dokunuyor; hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. Güçlü API altyapımız, yapay zekâ destekli analiz süreçlerimiz ve gömülü finans çözümlerimizle bireysel ve kurumsal müşterilerimize finansal hizmetlere erişimde benzersiz bir deneyim sağlıyoruz.

2024 yılında rekabetçi hedeflerimize ulaşarak güçlü bir finansal performans ortaya koyduk ve sektördeki konumumuzu daha da pekiştirdik. İkinci 25 yılımıza adım attığımız 2025 yılına da aynı motivasyon ve vizyonla başladık. Teknoloji odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Dijital bankacılıkla ilgili son verilerinizi paylaşır mısınız?

İşinin merkezine dijitalleşmeyi konumlandıran Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, kullanıcı odaklı yaklaşımıyla önemli bir büyüme kaydetti. 2025 yılı ilk çeyreğinde N Kolay ile tanışan müşteri sayımız 7 milyona yaklaştı. Uzaktan müşteri edinimi süreçleri sayesinde, 2025 yılı ilk çeyreğinde aylık ortalama yeni müşteri edinimi yüzde 36 artış sağladı.

Bu başarının temelinde N Kolay’ın güçlü teknolojik altyapısı, yapay zeka destekli müşteri analitiği ve sürekli güncellenen uygulama deneyimi yatıyor. N Kolay, müşteri geri bildirimlerine önem veren ve kullanıcı beklentilerini analiz eden dinamik bir yapıya sahip. Önümüzdeki süreçte, geleneksel bankacılık kaslarımız ve fintech ekosistemimizin çevikliğini birleştirerek, tüm finansal ihtiyaçlara cevap veren yenilikçi çözümleri N Kolay Mobil uygulamamıza entegre etmeye devam edeceğiz.

Dijital bankacılıkta hangi önemli trend ve yenilikler sektörünüze damga vuruyor?

Bankacılık sektörü, dijitalleşmeden en fazla faydalanan ve bu dönüşümü en hızlı şekilde müşterilerine yansıtan alanlardan biri. Bu süreçte açık bankacılık, yapay zekâ ve gömülü finans kavramları öne çıkıyor. Türkiye’de büyük bir heyecanla karşılanan açık bankacılık, globalde de finans sektörünün kurallarını değiştiren önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Spherical Insights & Consulting raporuna göre, 2022’de 20,6 milyar dolar büyüklüğe sahip olan küresel açık bankacılık pazarının 2032’de 164,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Aktif Bank olarak biz de açık bankacılık servislerimizi sürekli geliştirerek fintek ekosistemimizle entegrasyonumuzu derinleştiriyoruz. Güçlü API altyapımız sayesinde, üçüncü parti finansal hizmet sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak daha esnek, güvenli ve kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimi sunuyoruz.

Bunun yanı sıra gömülü finans kullanıcıların finansal hizmetlere günlük yaşam akışı içinde ulaşmasını sağlıyor. Bu alandaki erken yatırımlarımızla, iş ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz çözümler sayesinde müşterilerimizin işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz gerçekleştirmelerine katkı sunuyoruz.

Yılın önemli gündemlerinden biri olan yapay zekâ konusunda neler yaptınız?

Dijitalleşmenin ivmesiyle birlikte iş yapış biçimleri dönüşürken, bu değişime ayak uydurmak için yatırımlar kaçınılmaz hale geliyor. Aktif Bank olarak dijitalleşmeyi yalnızca bir yatırım alanı değil, kurum kültürümüzün temel unsuru olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda, fintech şirketlerini rakip değil yol arkadaşı olarak görüyor; gelişimlerini destekleyerek birlikte büyümeye odaklanıyoruz.

2024 yılında yapay zekâ, projelerimizde etkin şekilde kullandığımız bir enstrüman oldu. Sürekli gelişen bu teknolojiyi verimli kullanabilmek adına kendimizi de sürekli geliştiren bir yapı kurduk. Müşteri deneyimi uzmanlarımız, süreç ekiplerimiz ve ürün sahiplerimiz, dijitalleşmeye katkı sağlayacak alanları belirliyor ve Ar-Ge merkezimizde bu alanlara yönelik yapay zekâ uygulamaları geliştiriyoruz.

Geliştirdiğimiz teknolojilerin patentlerini ve fikri haklarını aldıktan sonra önce bankamızda uyguluyoruz. Bu çözümlerin hızlı, düşük maliyetli ve esnek işlemesi adına RPA ile entegre şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Hiperotomasyon stratejisiyle RPA robotları işlemleri yürütürken, yapay zekâ karar alma mekanizmalarını üstleniyor. Bugün itibarıyla 300’den fazla süreçte RPA ve yapay zekâ modellerimiz çalışıyor ve aylık 1,5 milyondan fazla iş gerçekleştiriyor. 2025 yılı sonunda bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

“Yapay zekaya önemli yatırım yaptık”

TEKNOLOJİ PROJELERİ Aktif Bank olarak orta vadeli hedeflerimiz kapsamında veri, CRM ve yapay zekâ alanlarına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Teknolojiye olduğu kadar insan kaynağına da yatırım yaparak dijitalleşme vizyonumuzu derinleştirdik. Bu doğrultuda daha net hedefler belirleyerek teknoloji eksenli projelere odaklanıyoruz.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Önümüzdeki dönemde dijital varlık yönetimi ve açık bankacılık alanlarında daha yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ, blockchain ve metaverse gibi yeni teknolojileri daha etkin biçimde kullanarak, finansal hizmetleri herkes için daha erişilebilir ve güvenli hale getirmeyi planlıyoruz.

GLOBAL PAZARDA ETKİNLİK Aynı zamanda global pazarda etkinliğimizi artırmak ve kullanıcılarımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt verecek çözümler geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

“Teknoloji işin merkezinde”

AKTİF TECİH Teknoloji yatırımlarını ertelemek, uzun vadede çok daha yüksek maliyetlere yol açabiliyor. Bu farkındalıkla, teknolojiyi işimizin kalbine konumlandıran bir yapı olarak hareket ediyoruz. Bu alandaki en heyecan verici adımlarımızdan biri, teknoloji üretim kasımızı üstlenen iştirakimiz Aktif Tech.

İŞ MODELİ Yenilikçi iş modeliyle öne çıkan Aktif Tech, finansal teknolojiler, ödeme sistemleri ve biletleme yazılımları gibi alanlarda yüksek katma değerli yazılım çözümleri ve uçtan uca operasyon hizmetleri sunuyor.

FARK YARATTI Özellikle yurt dışındaki ödeme kuruluşları ve e-para şirketlerine yönelik çözümlerimizle fark yaratıyoruz. Aktif Tech ekibimiz, bankacılık ürün ve hizmet yelpazemizi desteklemek ve yeni bağlantılar kurmak için aktif çalışırken; Dijitalpark Teknokent’teki ofisimizde yapay zekâ ve veri odaklı Ar-Ge projeleri geliştiriyor. Ayrıca, servis bankacılığı alanında sunduğumuz hizmetlerle önemli bir servis sağlayıcı konumuna ulaştık ve bu alana yatırımlarımızı sürdürüyoruz.