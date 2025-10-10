“YZ” ile Gelen Müthiş Sıçrama

Yapay zeka (YZ) iş dünyasında ezberleri bozmuş durumda. Boyner müşteri sayısını yüzde 70 sıçratırken ING’de dönüşüm projeleri yüzde 85 başarıya ulaştı. Sipay’da yarım saat süren kontroller dakikalara indi. LC Waikiki ise üretkenliğinde çift haneli artış kaydetti. Bu tablo, yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji yatırımı olmadığını, hız ve verimlilikte oyunun kurallarını değiştirdiğini gösteriyor. Şirketler de önümüzdeki dönem bütçelerinde bu alana daha fazla yatırım yapacaklarının sinyallerini veriyor.

Stanford Üniversitesi’nin 2025 Yapay Zeka Endeksi raporuna göre 2023’te şirketlerin yüzde 55’i yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanırken bu oran 2024’te yüzde 78’e yükseldi. Rapora göre Türkiye’de de 2022’den bu yana yapay zekanın zarardan çok yarar getireceğine inananların oranı 9 puan artış göstererek yüzde 70’e ulaştı.

Ayçe Tarcan / [email protected]

Capital Dergisi / Eylül 2025

PwC CEO araştırmasına göre ise Türkiye’deki CEO’lar yapay zekaya dünya ortalamasının üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Önümüzdeki 3 yılda küresel CEO’ların yüzde 30’u, Türkiye’deki CEO’larınsa yüzde 47’si yeni ürün ve hizmet geliştirmede yapay zeka kullanmayı planlıyor.

EN ÇOK NEREDE KULLANILIYOR?

Yapay zekayı en yoğun kullanan departmanlar veriyle doğrudan çalışan ve sonuçlarının kısa sürede ölçülebildiği alanlar oluyor. İlk sırada müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama, satış, insan kaynakları, tedarik zinciri ve operasyon var. Yapay zekayı İçim Süt en yoğun süt alımında, Boyner müşteri deneyimi ve operasyonda, Trendyol yazılım geliştirmede kullanıyor. Turkcell ve LC Waikiki ise yapay zekayı tüm departmanlarda kullanıyor.

Yapay zekayı en yoğun müşteri deneyimini kişiselleştirme, kredi risk yönetimi, sahtekarlık önleme ve robotik süreç otomasyonu gibi alanlarda kullandıklarını söyleyen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, 2025 başında devreye aldıkları transformansyon programını iş süreçlerine yüzde 85 başarı oranıyla yansıttıklarını açıklıyor.

Yapay zekayı en fazla e-ticaret ve üretim-planlamada kullandıklarını söyleyen DeFacto CIO’su Abdurrahman Kılınç, e-ticarette özellikle müşteri deneyimini iyileştirmek, satış dönüşüm oranlarını artırmak ve içerik üretimini hızlandırmak için yapay zekadan faydalandıklarını belirtiyor. Kılınç, “Üretim-planlamadaysa talep tahminleme, stok optimizasyonu ve üretim planlarının verimliliğini artırmak için yapay zekadan yararlanıyoruz” diyor.

Yapay zekayı kendini tekrarlayan operasyonel süreçlerde kullanmaya odaklandıklarını belirten Sipay CTO’su Onur Akçınar ise bu sayede bir kişinin yaklaşık 30 dakika zamanını alan bilgi toplama, kontrol ve doğrulama süreçlerini insan faktörü olmadan ortalama 5 dakikaya indirdiklerini söylüyor.

KENDİ MODELLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Yapay zekayla pazarlama ve satış tarafında talep tahmini, fiyat optimizasyonu, kampanya hedeflemesi ve segmentasyon süreçleri çok daha hızlı ve isabetli yürütülüyor. İnsan kaynaklarında ise aday tarama, yetenek eşleştirme ve performans analizi gibi zaman alan işler, dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Müşteri ilişkilerinde yapay zekanın kişiselleştirilmiş öneriler sunabildiğini belirten U.C Berkeley Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Rasim Çağın, Chatbot’lar ve otomatik yanıt sistemlerinin müşteri hizmetlerinde hız ve maliyet avantajı yarattığını aktarıyor.

sahibinden.com’dan Boyner’e, Sipay’dan İçim Süt’e pek çok büyük şirket Ar-Ge merkezlerinde kendi yapay zeka modellerini geliştiriyor. Ürün geliştirme süreçlerinde 2017’den bu yana yapay zekayı stratejik bir araç olarak kullandıklarını belirten sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, operasyonel süreçleri hızlandırmak için de yapay zekadan faydalandıklarını söylüyor. Biçer, şu an 20’nin üzerinde üründe yapay zeka altyapısı kullanıldıklarını ve bunların çoğunda kendi modellerini geliştirdiklerini aktarıyor.

Yapay zekayı pazarlamadan İK’ya, finanstan BT’ye tüm iş süreçlerine 360 derece entegre ettiklerini belirten Pluxee Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman Başbuğoğlu da yıllık bütçelerinin yüzde 10’unu teknolojiye ayırdıklarını, bunu önümüzdeki dönemde 5-6 katına çıkaracaklarını dile getiriyor.

VERİMLİLİK ARTIŞI

Yapay zekayı kullanan şirketler ciddi verimlilik artışı sağlıyor. Yapay zeka doğru uygulandığında yüzde 20-40 arasında iyileşme sağlandığını söyleyen U.C Berkeley Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Rasim Çağın, yapay zekanın üretim sektöründe bakım, plansız duruş sürelerini yüzde 30’a kadar azaltabildiğini ifade ediyor. Çağın, “Perakendede stok yönetiminde yapay zeka kullanan şirketler atıl stok oranlarını yüzde 25’in üzerinde düşürüyor” diyor.

Geliştirdikleri yapay zeka destekli sistemlerle, arama motorlarında sonuçsuz arama oranını yüzde 30 azalttıklarını söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihan Yıldız, ürün etkileşimini yüzde 10, dönüşüm oranını yüzde 25 artırdıklarını dile getiriyor. Yıldız, “Yapay zeka sayesinde son 3 yılda tüm kanallarımızda toplam müşteri sayımız yüzde 70 arttı. Aktif müşteri sayımız yüzde 40, omni müşteri sayımız yüzde 50 büyüdü” diyor. Yıldız, bu yıl devreye alacakları Duygu Analizi uygulamasıyla çağrı merkezine gelen sesli ve yazılı verileri analiz ederek müşteri mutluluğunu anlık tespit edeceklerini belirtiyor.

Yapay zekayı tüm departmanlarda kullanmaya başladıklarını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CTO’su Arman Eker de dünyada yapay zeka uygulamalarının yüzde 20-50 arasında verimlilik artışı sağladığını, kendi deneyimlerinde ise bu oranın yüzde 30 olduğunu ifade ediyor. Bu sayede aynı ekiple daha fazla ve daha kaliteli iş ürettiklerini söyleyen Eker, “Ayrıca yapay zeka erken aşamada potansiyel hataları tespit ederek revizyon süremizi kısalttı. Zaman ve maliyet tasarrufu sağladık” diyor.

ÖRNEK UYGULAMALAR

Finans sektöründe yapay zeka kullanımı işlem hızını artırırken hatalı işlem oranlarını minimuma indiriyor. Hizmet sektöründe ise müşteri taleplerine anlık yanıt veren sistemler, işlem sürelerini kısaltarak müşteri memnuniyetini belirgin şekilde artırıyor. Yapay zeka kullanımının en yüksek finans sektöründe olduğunu belirten TesterYou CEO’su Barış Sarıalioğlu, finansta yapay zeka kullanımının yüzde 70’in üzerinde olduğunu söylüyor. Sarıalioğlu, bu oranın telekom ve e-ticarette yüzde 50-60; üretimdeyse yüzde 30-35 bandında olduğunu aktarıyor.

Akıllı bankacılık robotları INGo’yu aktif bir kanal olarak konumlandırdıklarını söyleyen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, ING INGo ile 2018’den bu yana yaklaşık 38 milyon görüşme gerçekleştirdiklerini ve 2,9 milyar TL kredi onayladıklarını açıklıyor. Müşteri İletişim Merkezi’nde yüzde 95’in üzerinde doğruluk oranına sahip tahminleme sistemleri sayesinde müşterilerinin hizmet kanallarına çok daha hızlı erişebildiğini ifade eden Ulu, “Bu yıl şikayet adetlerinde yaklaşık yüzde 50 iyileşme sağladık” diyor. Yapay zekayla önemli operasyonel iyileşmeler elde ettiklerini belirten BSH Türkiye CTO ve COO’su Hakan Mandalı, çevrim sürelerinde yüzde 30’a varan optimizasyon, enerji tüketiminde yüzde 30 azalma ve arıza sürelerinde yüzde 50 düşüş elde ettiklerini açıklıyor.

Yapay zekayı en etkin olarak AR-GE departmanlarında kullandıklarını belirten Trio Mobil Kurucu Ortağı ve CTO’su Barış Özdemir, bu sayede iş süreçlerinde ortalama yüzde 30’a yakın verimlilik artışı sağladıklarını söylüyor. TriOS ve near real-time edge AI entegrasyonu sayesinde risk tespit sürelerini milisaniyelere indirdiklerini belirten Özdemir, “Bu da iş kazalarının önlenmesinde kritik bir avantaj sağladı” diyor. Yapay zekanın artık şirket stratejisinin merkezinde yer aldığını söyleyen DefineX Yapay Zeka ve Veri Analitiği Direktörü Akif Güneş de en somut kazanımı süreç hızında ve verimlilikte yaşandıklarını dile getiriyor. Güneş, operasyonel süreçlerde yüzde 40’a varan zaman tasarrufu sağladıklarını, aynı ekiple 3 kat daha fazla iş yükünü yönetebildiklerini belirtiyor.

MALİYETLER DÜŞTÜ

Stanford Üniversitesi 2025 Yapay Zeka Endeksi yapay zekanın hızla gelişen teknik kapasitesi yanında maliyetlerinin düşüşüyle de erişiminin arttığını gösteriyor. Rapora göre GPT-3.5 seviyesindeki bir sistemin işlem maliyetleri, 2,5 yılda 280 kat düştü.

Yapay zekayı ağırlıklı teknoloji ve ürün yönetimi departmanlarında özellikle prototip ve kod geliştirme, deneyim tasarımı gibi konular için kullandıklarını söyleyen Mükellef Kurucu Ortağı & CEO’su Kenan Açıkelli, yapay zekayı kendi ürünlerine entegre edebildiklerini dile getiriyor. Yazılım departmanında OpenAI, Anthropic ve Gemini gibi yapay zeka tabanlı uygulamalardan yararlandıklarını söyleyen Açıkelli, kendi geliştirdikleri Robom’un fatura, gelir gider takibi gibi süreçleri optimize ederek kullanıcıların ön muhasebe işlemlerini çok daha kolay yönetmelerine imkan tanıdığını anlatıyor.

Yapay zeka kullanımının yazılım geliştirme, insan kaynakları ve pazarlama alanlarında karar alma hızlarını artırdığını ve operasyonu insan gücüne bağımlı olmadan ölçeklendirmelerine imkan tanıdığını söyleyen Virgosol Co-CEO’su Miraç Emektar, RabbitQA ile eskiden 5 kişinin 1 ayda yaptığı işi artık tek bir kişi tarafından çok daha kısa sürede tamamlayabildiklerini ifade ediyor.

YENİ YATIRIM ALANLARI

Şirketlerin önümüzdeki dönemde en önemli amacı yapay zekayı şirketin geneline yaymak ve 360 derece dönüşümü sağlamak. Bu noktada tüm çalışanların adaptasyonu kritik önem taşıyor. Yapay zekanın iş yapış şekillerini dönüştüren stratejik bir araç haline geldiğini söyleyen İçim süt CIO’su Mehmet Belgen, yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktarıyor. Belgen, “Çiğ Süt Arz Talep Tahminleme projesiyle tahmin doğruluk oranımızın yüzde 97-98 seviyelerine ulaşmasını hedefliyoruz” diyor. Son iki yılda 100’ün üzerinde yapay zeka inisiyatifi başlattıklarını ve bunların 30’unu hayata geçirdiklerini söyleyen Beko Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, bunların yüzde 54’ü süreç verimliliği sağlarken, yüzde 46’sınınsa yepyeni iş modelleri ve gelir potansiyeli yarattığını aktarıyor. En kritik odaklarından birinin ajansif yapay zeka olduğunu söyleyen Pazar, “Bundan sonraki yolculuğumuz, yalnızca verimliliği artırmak değil iş modelimizi yeniden tanımlamak üzerine kurulu” diyor.

Üretken yapay zeka ve ajan tabanlı yapay zekanın önümüzdeki dönemde en önemli dönüştürücü teknolojiler arasında yer alacağını belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu da grup olarak üretken yapay zekayı önceliklendirdiklerini dile getiriyor. The Bright Group CEO’su Deniz Dorbek Koçak, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojilerini ticari performanstan öteye taşıyarak operasyonun odağında konumlayacaklarını belirtiyor. Koçak, “Bu sayede hem çalışan deneyimini hem misafir memnuniyetini yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Önümüzdeki dönemde yapay zekayı tedarik zinciri, lojistik ve Ar-Ge süreçlerinde daha aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini aktaran BSH Türkiye CTO ve COO’su Hakan Mandalı, böylece değer zincirinin her halkasını yeniden tanımlamayı amaçladıklarını açıklıyor. Pluxee Bilgi Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman Başbuğoğlu da hedeflerinin tüm ekiplerin yapay zekayı verimlilik artışı sağlayacak şekilde etkin kullanmasını sağlamak olduğunu dile getiriyor.





“İŞ BİTİRME HIZIMIZI BİRKAÇ KATINA ÇIKARDIK”

ŞERAFETTİN ÖZER





LC WAIKIKI DIJITAL DÖNÜŞÜM VE BILGI TEKNOLOJILERI GM

HIZ VE MALİYET

Yapay zekayla şirket genelinde hız ve verimlilik kazanımı sağladık. Yapay zeka iş süreçlerini birkaç kat daha hızlı tamamlamamıza imkan veriyor ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Kurumsal sohbet platformumuz LCWGPT ile tüm çalışanlar güvenli ve düşük maliyetli şekilde sohbet edip içerik üretebiliyor, farklı dil modellerini kullanabiliyor.

ÜRETKENLİK

Yapay zeka araçları sayesinde ilk planda yüzde 15’e yakın üretkenlik artışı gözlemledik. Gelecek dönemde AI kullanımını BT’den tedarik zincirine, finans ve İK süreçlerine kadar pek çok alanda yaygınlaştırmayı planlıyoruz.





“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARTTI”

MUSTAFA DEMİRHAN





TURKCELL BILGI VE İLETIŞIM TEKNOLOJILERINDEN SORUMLU GMY

YÜZDE 20 ARTIŞ

Son 1 yılda şirket genelinde yazılan kodların yaklaşık yüzde 18’i GitHub Copilot gibi yapay zeka tabanlı yardımcılarla üretildi. Turkcell Asistan verileri, yapay zekanın müşteri deneyimine olan katkısını gösteriyor. Bu yılın ilk 6 ayında, 14,1 milyon tekil müşteri, Turkcell Asistan aracılığıyla 44,3 milyon sohbet gerçekleştirdi. Müşteri memnuniyet skorlarında da dikkat çekici bir yükseliş kaydettik. Bir yıl öncesine göre bu yıl müşteri memnuniyetinde yüzde 20 artış sağladık.

TASARRUF

Altyapı operasyonları tarafında yapay zeka destekli enerji optimizasyon projelerinin tüm merkezlere yaygınlaştırılması halinde yüzde 10 oranında enerji verimliliği sağlanmasını bekliyoruz. Ayrıca fiber kazı çalışmalarında öncelikli bölgelerin yapay zekayla belirlenmesi yılda yaklaşık 12,5 milyon TL tasarruf potansiyeli sağlıyor.





“HIZ VE VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLADIK”

CENK ÇİVİCİ

TRENDYOL GRUBU CTO’SU

YÜZDE 25 ARTIŞ

Yapay zekayı en yoğun teknoloji ekipleri ve yazılım geliştirmenin tüm aşamalarında kullanıyoruz. Bu sayede yazılım geliştirmede yaklaşık yüzde 25 oranında hız ve verimlilik artışı sağladık. Operasyon tarafındaysa anlamlı bir iş yükü azalması yaşandı. Ancak bizim için en değerli kazanım, bu sürecin rakamsal sonuçlarının yanı sıra kültürel bir dönüşüme öncülük etmesi oldu.

YAPAY ZEKA CEVAPLIYOR

Ürün sorularının yaklaşık yüzde 20’si artık yapay zeka tarafından cevaplanıyor. Bu da satıcılarımız üzerindeki iş yükünü ciddi ölçüde azaltıyor. Uygulama içerisindeki tüm aramaların yaklaşık yüzde 10’u görsel arama üzerinden satışa dönüşüyor. Müşteriler aradıkları ürünlere yalnızca görsele sahip olarak çok daha hızlı ulaşabiliyor.