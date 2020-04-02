Bakandan turizm sezonuyla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm sezonuna ilişkin, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor. İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." dedi.
Bakan Ersoy askıdaki personelin kısa çalışma programına dahil edilebildiğini belirterek, "İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." diye konuştu.