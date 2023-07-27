Jolly 2023 hedeflerini yakalayacak

Turizm sektörünün ilk 6 aylık sürecini değerlendiren Mete Vardar, “4 Kasım 2022 tarihinde “Erken Rezervasyon” kampanyamızı başlattık. 2022 yılı tüm hedeflerimizin üzerine çıktığımız oldukça verimli bir seneydi. Bu bizi cesaretlendirdi ve tüm sektör gibi sezon planlamamızı da bu doğrultuda yaparak çok önemli hedefler belirledik. Kasım-Aralık-Ocak aylarını kendi açımızdan değerlendirdiğimizde tüm departmanlarımıza koyduğumuz bütçe hedeflerinin üzerinde seyrediyorduk. Ancak, hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat 2023 depremi sektörde çok ciddi bir iz bıraktı. Depremin ardından biz Jolly olarak 2 aylık süre boyunca bölgeye yapacağımız katkılara öncelik vererek tüm desteklerimizi seferber ettik. Halen hem bireysel hem de Jolly olarak bölgeye desteklerimiz devam ediyor” dedi. Mayıs ayında talebin yeniden canlandığını ve Haziran itibariyle de artarak devam ettiğinin altını çizen Vardar, “İki aylık arayı Haziran, Temmuz aylarında yaptığımız ve yoğun talepler doğrultusunda Ağustos ayında da yapacağımızı ön gördüğümüz satışlarla birlikte kapatacağımızı, yıllık hedeflerimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Deprem bölgesi kültür turlarının odak lokasyonuydu, bu nedenle kültür turlarında bir miktar düşüş olsa da yurtdışı turlar, Kıbrıs turları, bilet ve M.I.C.E. departmanlarımızda hedeflediğimiz bütçenin üstüne çıkacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRK TATİLCİ İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

Yerli turistin tatil taleplerini de değerlendiren Mete Vardar, “Türk tatilciler yurt dışından gelen turistlerle hemen hemen aynı fiyata hatta bazı otellerde daha uygun fiyatlara tatil yapabiliyor ve bu tatillerini de 12 taksitle ödeyebiliyorlar. Bu çok büyük bir avantaj” dedi. Bankaların da para puan avantajları olduğunu anlatan Mete Vardar, “Jolly olarak bizim hala yüzde 25’ini şimdi ödeyin, kalanını 3 gün kala tamamlayın kampanyamız devam ediyor. Dönemsel banka kampanyalarımız ve indirim kampanyalarımız ile de misafirlerimize birçok seçenek sunuyoruz. Her seyahat acentesi yerli misafirlere yönelik kendi içinde bazı kolaylıklar sağlıyor. Jolly olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü yıllardır tatil lüks değil bir ihtiyaçtır diyoruz. Herkesin sosyal hayatında, iş hayatında, ev hayatında güzel bir tatilden sonra çok daha olumlu gelişmeler olacağını ifade ediyoruz. Hatta daha da ileri gidiyoruz ve reçeteye tatil yazın diyoruz. Tatil gerçekten de çok önemli ve herkesin hakkı” şeklinde konuştu. Otellerin yüzde 90’ının son dönem eklenen maliyetleri fiyatlara yansıtmadığını ifade eden Vardar, “ Yabancı turist talebindeki azlığı iç pazar misafirinin değerlendirebilmesi ve en uygun fiyatları kullanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Yerli turistte kişi sayısında bir düşüş yaşanmadığını belirten Vardar, “Ancak geceleme sayısında bir gerileme var. Örneğin bizim iç pazardaki geceleme ortalamamız 5,7 iken 4.6’ya düştü” dedi.

KDV BİR SÜRE ERTELENMELİ

Turizm sektörünün artan maliyetler nedeniyle desteğe ihtiyacı olduğuna da vurgu yapan Mete Vardar, “KDV'de, kurumlar vergisinde ve personel giderlerimizde ortaya çıkan artışların yanı sıra diğer maliyetlerde de bir artış söz konusu. Sezonun ortasında fiyat artışına gidilmemesi, yerli turistin gönlünce hak ettiği tatili yapabilmesi için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle seyahat acentelerine ve otelci dostlarımıza destek sağlanabilir ya da en azından bu vergiler bir süre ertelenebilir” dedi.

KAYBI SON İKİ ÇEYREKTE KAPATIRIZ

Sektörün önce deprem, ardından enflasyon nedeniyle artan fiyatlardan olumsuz etki aldığını aktaran Vardar, şunları anlattı: “Şu anda Ege Bölgesi’nde doluluk oranları yüzde 60, Akdeniz’de ise yüzde 70-80’lerde seyrediyor. Pandemi sonrası inanılmaz bir talep ve coşku oluştu. 2022’de oluşan olumlu hava özellikle yurt dışından gelecek turist beklentisini arttırdı. Bu olumlu havanın etkisi ile oteller de hedeflerini yüksek tuttu. Ancak Rusya ve tüm dünyadaki olumsuz ekonomik gelişmeler neticesinde yabancı turistin talepleri olumsuz etkilendi ve otellerin beklediği rakamlar gerçekleşmedi. Bu durum aslında Türk Turist için de bir fırsat oldu. Erken rezervasyon indirimleri sezon ba��ına kadar uzadı. Sonrasında da çok yüksek fiyat artışları uygulanmadı.

Turizm Bakanlığı verilerine göre turist giriş sayısı hedeflenen ile örtüşüyor ancak gelen yabancı misafirlerin yüzde 15-20’si otel konaklaması dışında farklı alternatiflere yöneldi. Önümüzdeki dönemin turizm açısından çok yoğun olacağını umut ediyorum. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayını da dahil edebilirsek 60 milyon turist hedefine ulaşabiliriz. Mart ve Nisan aylarında belirli bir kaybımız oldu ama bu kaybı son iki çeyrekte kapatırız.”

DÜNYANIN EN İYİSİ DE ‘JOLLY’ DEDİ

Türkiye’nin tatil denildiğinde akla ilk gelen markası Jolly, Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan THY ile iş birliğine imza attı. 36 yıldır Türkiye’nin yerli ve milli bir markası olarak büyüyüp gelişirken güçlü iş birliklerine de imza attıklarının altını çizen CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, “Bu kapsamda ülkemizin gururu, Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan THY ile bir iş birliğine imza atmış olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlarla, global markalara verdiğimiz hizmet ve kalite derecemizi yükseltirken; Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş ortaklığıyla da bunu taçlandırmış olduk. Bu iş birliğini, Jolly markasının hem güvenilirliğini hem de gücünü ortaya koyması açısından önemli buluyoruz.” dedi.

DİJİTAL BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİ

Teknoloji alanında uzun süredir yaptıkları yatırımların meyvesini 2023 yılında almaya başladıklarını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & CEO Mert Vardar, THY ile yapılan iş birliğinin güçlü bir altyapı yatırımının sonucu olduğunu kaydetti. Vardar, “Kurumsal şirketlerin tüm seyahat ihtiyaçlarını dijital ortamda çözebilecekleri yeni bir platformu kısa süre önce hayata geçirmiştik. Yaptığımız teknik yatırımlarla artık farklı firmaların kendi platformlarında Jolly ürünlerini sorunsuzca sunabilmesini sağlıyoruz. Bu projenin Jolly için oldukça başarılı bir yatırım olduğunu belirtirken, Jolly’nin farklı sektörlerden birçok marka ile iş ortaklığı yapmasını sağlayacağını ifade etti. Jolly’nin bu proje ile dijital dönüşümünü gerçekleştirdiğinin altını çizen Vardar, “Öncelikle yurtiçine sunduğumuz sonrasında da yurtdışını hedeflediğimiz turizm sektörüne önemli değişiklikler getirecek, yeni bir dönem açacak yeni ürünümüzü bu projede THY ile bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu. B2B, B2C ve B2B2C çözümlerini de misafirleriyle buluşturduklarını aktaran Vardar, sektördeki geleneksel yaklaşımları değiştirerek öncü rol üstlendiklerinin de altını çizdi.

Teknolonoji konusunda yakın zamanda hayata geçecek yenilikleri anlatan Vardar, “otel konaklamalarının yanı sıra aktivite turları, transfer, araç kiralama ve otobüs biletleri ile de entegrasyonlarımız canlıya alınmıştır. Türkiye’nin her tarafından otel ve otobüs bileti paketi satın alması gerçekleştirilebilecek. Yurtiçi otel ve Kıbrıs otel konaklamalarında konaklama boyunca tatil yapacağınız bölgelerdeki aktiviteler Jolly üzerinden satın alınabilecek. Konser, rafting, tekne turu, jeep safari, restoran rezervasyonları, eğlence park girişleri rezervasyonlara eklenebilecek. Aynı zamanda evden havalimanı ve otogara; konaklama alanından havalimanına birden fazla seçenekle transfer firmalarından hizmet alınabilecek.” dedi.



