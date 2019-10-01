Turizm rekora doğru ilerliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründe alternatif alanların önemine işaret etti, Türkiye’nin de bu yönde çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Kruvaziyer turizmine dikkati çeken Bağlıkaya, son yıllarda bu konuda da güzel gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Yapılan yatırımlar ve çalışmaların meyve vermeye başladığını belirten Bağlıkaya, “Türkiye’ye gelen kruvaziyer sayıları her geçen gün katlanarak artıyor. Gemilerin tarifelerindeki boşlukları Türkiye ve Akdeniz çanağında kullanmaları da beklenen bir şey. Ülkemiz de bundan hak ettiği payı alacaktır” diye konuştu.

Türkiye’de turizminde kişi başına harcama tutarının 666 dolar olduğunu söyleyen Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Kruvaziyer, gastronomi gibi alanların ağırlığını artırmasıyla bunun yukarılara taşınacağına inanıyoruz. Kitle turizmi en önde gelen turizm segmentlerinden biri. Ondan sonra diğer turizm segmentleri devreye giriyor. Bunlar da gelir düzeyi yüksek segmentler.

Ülkemiz 2016’da yaşanan olayların yaralarını sardı. Türk turizmi emin adımlarla rekorlara doğru ilerliyor. Güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe hem turist sayıları hem de gelir düzeyi artacaktır.”

“GELECEK SEZON ÇOK İYİ GEÇECEK”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de, yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turist sayısında artış kaydedileceğini söyledi.

Tur operatörü Thomas Cook’un iflası dolayısıyla oluşan açığın yeni sezonda kapanacağına inandıklarını ifade eden Esin, “Rezervasyonlar oldukça iyi durumda. Rus ve İngiliz pazarında her şey iyi gidiyor, artış görünüyor” diye konuştu.

Esin, Ortadoğu pazarının da kriz var gibi görünse de toparlanma eğiliminde olduğuna dikkati çekti.

Gelecek sezonun çok iyi geçeceğini dile getiren Esin, şunları kaydetti:

“Birçok otel martta sezonu açacak. Şu an net bir rakam veremiyoruz ama geçen seneye oranla bir artış söz konusu. Turist sayısının yanında fiyat artışı da var. Fiyat artışına rağmen rezervasyon artışı yaşanması çifte sevinç. Böyle devam ederse yeni yılda yeni bir rekor bekliyoruz.”