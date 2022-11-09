1 yılda 1 milyona yakın müşteriye ulaştı

2022 yıl sonu itibarıyla 25 milyon dolara yakın direkt yatırım alan ve Türkiye’de yaptığı yatırımlarla Türk ticaretine katma değer sağlayan MR. D.I.Y., aynı zamanda 400’ye yakın kişiye istihdam sağlıyor. 28 mağazası bulunan ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 35’e çıkaracak olan marka, 2025 yılına kadar her mahallede bir MR. D.I.Y. mağazası açmayı hedefliyor.

Avrupa’ya Türkiye’deki mağaza yatırımlarıyla adım atan MR. D.I.Y., büyüme hamlesine devam ediyor. 1 yılda Türkiye’de 28 mağaza açan MR. D.I.Y., istihdama da önemli bir katkıda bulunuyor. MR. D.I.Y. Türkiye COO’su Dilara Neyişçi Çağlı, Türkiye’de bir yılı geride bırakan MR. D.I.Y.’in büyüme yolcuğunu ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.

1 yılda 4 milyona yakın ürün sattı

MR. D.I.Y.’in Türkiye’de ilk mağazasını açtığı Kasım 2021’den bu yana çok hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirten Dilara Neyişçi Çağlı, “1 yılda 4 milyona yakın ürün sattık ve 1 milyona yakın müşteriye ulaştık. 2022 yıl sonu itibarıyla toplam 25 milyon dolara yakın direkt yatırım aldık. Diğer yandan, mağazalarımızda 400’e yakın kişiye istihdam sağlıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Türkiye’de yaptığımız yatırımlarla Türk ticaretine katma değer sağlıyoruz” dedi.

2025 yılında 3 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor

Çağlı, MR. D.I.Y.’in yeni dönem hedeflerine de değindi ve şunları kaydetti: “Türkiye’ye girerken kendimize koyduğumuz bazı hedefler vardı, onlardan biri de ulaşmak istediğimiz mağaza sayısıydı. Ülke genelinde 28 MR. D.I.Y. mağazamız bulunuyor. Kasım ayında 30, yıl sonuna kadar 35 mağaza sayısını yakalayacak ve böylelikle 2022 sonunda mağaza sayımızı 30’un üstüne çıkarma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Her hafta yeni mağaza açarak istihdamı artırıyoruz. 2025 yılında 3 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 2025 yılına kadar gıda dışı tüm ihtiyaçları karşılamak için her mahallede bir MR. D.I.Y. mağazası açmayı hedefliyoruz.”

Türkiye'de 2 bin 500 haneye girdi sağlıyor

Lokal ölçekte direkt ve endirekt olmak üzere, toplam 400’den fazla tedarikçileri beraber büyüdüklerinin altını çizen Çağlı, “Lokal tedarikçilerimizi global ağımıza katıyoruz. Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlamak adına, lokal üreticilerimizi globaldeki perakende ağımızın daimi tedarikçisi haline getirme hedefimiz de bulunuyor. Türkiye'de toplamda 2 bin 500 haneye girdi sağlar hale geldik. Türkiye’yi yatırıma değer görüyor; ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye için ümitli ve umutluyuz” dedi.

10 ana kategoride 18 binden fazla seçenek

10 ülkede, 2000’den fazla mağazası ile tüketicilerin hayatını kolaylaştıran MR. D.I.Y., Türkiye’deki mağaza yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tüm Türkiye’de büyümeyi planlayan firma, 10 ana kategoride 18 binden fazla seçeneği kapsayan geniş ürün yelpazesini, müşterileriyle durmaksızın açtığı mağazalarında buluşturuyor.

Dekorasyona ve ev gereçlerine ilgi duyanlar; MR. D.I.Y. mağazasında Ev Gereçleri, Hırdavat, Elektrik & Elektronik, Otomobil Aksesuarları, Kırtasiye, Spor Malzemeleri, Dekorasyon, Oyuncak, Hediyelik Eşya ve Takı & Kozmetik kategorilerinde, aradıkları tüm malzemeleri bulabiliyor.

MR. D.I.Y. hakkında

Güneydoğu Asya’nın en büyük yapı market ve ev gereçleri perakendecisi MR. D.I.Y., Türkiye, Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur, Brunei, Filipinler, İspanya, Kamboçya ve Hindistan’da 2000'den fazla mağazasıyla hizmet veriyor. Tüm MR. D.I.Y. mağazaları, doğrudan yönetilmekte ve şirket, diğer toplu mal perakendecileri, alışveriş merkezi veya mülk sahipleri ile iş birliği içinde çalışmakta. MR. D.I.Y. mağazaları, 10 ana kategoride yaklaşık 18 binden fazla seçeneği kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sunmakta.