112 bin satıcı 63 milyon ürün sattı

Kasım kampanyalarında 112 bin işletme toplam 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Trendyol platformundaki işletmelerin satışları bir önceki Kasım ayına göre 2 kat arttı.

e-ticaret platformu Trendyol, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Kasım’da da tüm Türkiye’ye alışveriş festivali yaşattığı “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarıyla platformda satış yapan işletmelerin işlerini büyütürken, 112 bin farklı satıcı 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere göre 6 kat arttı. Anlık 2.1 milyon müşteri platformda buluştu.

Trendyol’a Kasım ayı boyunca 1.5 milyar ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 30 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında anlık olarak 2.1 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşmasıyla, yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

Üç büyük il dışında en çok satış yapan iller: Kocaeli, Bursa, Aydın

Trendyol Kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak ön plana çıktı.

Çok satan ürünler

Kasım kampanyaları döneminde en fazla satın alınan ürünler arasında sweatshirt, bot, bebek bezi, bluetooth kulaklık ve ayak maskesi yer aldı.

19 farklı Avrupa ülkesinde 50 binden fazla ürün satıldı

Türkiye’deki yerli üreticileri Avrupa’daki müşterileriyle buluşturan Trendyol’un Kasım ayında yurt dışı operasyonlarında aldığı sonuçlar da başarılı oldu. Başta Almanya, Hollanda, İtalya olmak üzere 19 farklı Avrupa ülkesinde 50 binden fazla ürün satışı gerçekleştirildi.