"2020 bizim için çok olumlu geçti"

TechOps Center Genel Müdürü Işık Tazeler, “2020 uzaktan çalışma ve dijitalleşme açısından pek çok sektör için zorlayıcı olsa da bizim için çok olumlu geçti" dedi.

Techops Center, kendi bünyesinde eğittiği nitelikli iş gücü ile kurumların teknolojik operasyonlarına dair ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital dünyada herkes için gelir ve fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kuruldu. TechOps Center’ın uluslararası standartlar gözeterek eğitim verdiği genç ve dinamik ekibi Yazılım Kalite Güvence Test Hizmetleri, Veri Etiketleme & Veri Temizleme Hizmetleri, Chatbot Tasarımı Hizmetleri, RPA Operatörlüğü Yazılım Geliştirme Hizmetleri ve Siber Güvenlik İzleme Hizmetleri’ndeki iş gücü ihtiyacını karşılıyor.

TechOps Center Genel Müdürü Işık Tazeler , pandemi ile birlikte artan uzaktan çalışma sistemine ve sektöre ilişkin “2020 uzaktan çalışma ve dijitalleşme açısından pek çok sektör için zorlayıcı olsa da bizim için çok olumlu geçti çünkü bu değişimi biz önceden başlatmıştık. TechOps Center olarak 2020 yılında, Anadolu’da istihdam ettiğimiz kişi sayısını arttırdık, yeni eğitimler düzenledik. Fintech, Telekomünikasyon ve Bankacılık sektörlerindeki müşterilerimizle özellikle Yazılım Test Hizmetleri alanında birçok proje gerçekleştirdik. Öte yandan, artan dijital dönüşüm talepleri yeni işgücü ihtiyacını doğurdu. Biz henüz pandemi ortada yokken uzaktan insan yönetebilme, teknoloji ile destekleme ve performans yükseltme gibi konularda ilerlemiştik. Dijital dönüşüme başlayan müşterilerimize de tecrübemiz ve vizyonumuz ile yol gösterdik, destek olduk. Bu dönemde en fazla proje talebi e-ticaret, fintech ve bankacılık sektörlerinden manuel test, otomasyon ve veri temizleme alanlarından geldi. Yeni dönemde de e-ticaret ve e-ihracattaki büyümenin devam edeceğini ve buna bağlı olarak veri temizleme ve etiketleme hizmetlerine ilişkin bir artış olacağını düşünüyoruz. TechOps Center’ın sunduğu performans hedefli hizmet modelleri ile beraber uzaktan çalışma yöntemiyle geliştirilen ihtiyaca yönelik çözümler bu yılın iş trendi olacak. “ yorumlarında bulundu.

2020 yılında kurulan TechOps Center’ın 2021 hedeflerinden biri yeni müşterilerini Anadolu’daki nitelikli iş gücü ile buluşturmak, buradaki iş gücünü büyütmek ve Anadolu’yu bilişimin dış kaynak hizmet merkezine dönüştürmek.

2021 yılında yurt dışında büyümek için de gereken adımları atan TechOps Center, yazılım test hizmetleri, siber güvenlik ve servis masası hizmetleri pazarlarında da büyüme hedefliyor.