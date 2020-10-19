2020'yi çift haneli büyüme ile kapatacak

Ankastre davlunbaz üreticisi Silverline, Covid 19 pandemi sürecine rağmen çift haneli büyüme ile 500 milyon TL üzerinde ciroya ulaştı. “Pandemi sürecinde talebe hızlı cevap verebilen, üretim alt yapısı güçlü markalar ciddi bir atak gerçekleştirdi” diyen Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “zor bir yıl geçiriyoruz, bu yılı zararsız atlatmak hem milletimize hem de ekonomimize daha fazla katkıda bulunmak için daha fazla efor sarf ediyoruz. Nisan-Mayıs aylarında yaşanan düşüşün ardından Haziran ayında toparlanma sürecine girdik. Ertelenen düğünler, evde geçen zamanda eksiklerin fark edilmesi ve internet üzerinden anında bu eksikleri giderebilmeleri, düşük faizli kredi ve konut satışlarındaki artış gibi birçok sebeple sektörde ciddi hareketlenme oldu ve mağazalarda stoklar hızla tükendi.” dedi.

“Devlet teşviklerinin devam etmesi sektörü canlandıracaktır”

Hazirandan itibaren ciroda çift haneli büyümeye geçtik, Ekim ayında da bu ivmenin devamını bekliyoruz diyen Mustafa Laçin “tabi ki hala covid -19 nedenli belirsizlik ve finansal piyasalardaki sıkıntılar işlerimizi geliştirmekte ciddi olumsuzluklar yaratıyor. Bu faktörler pazar daralması ve maliyet artışına neden olan makro engeller olarak karşımıza çıkıyor. Bu faktörlerin olumsuz etkilerini azaltmak, işimizi, sektörümüzü geliştirmek için atabileceğimiz adımlar var. Bu konularda ilgili bakanlıklarımızdan da talep ettiğimiz destekler var. Özellikle beyaz eşya sektöründe önemli bir tutara sahip ÖTV’nin tamamen kaldırılmasının hem talebi canlandıracağını hem de şirketlerdeki mali yükü hafifleterek büyümeye önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İhracat performansının arttırılması için ürünlerde rekabetçi fiyatlar sağlamamız şart. Ürünler ve kritik girdiler üzerindeki maliyet arttırıcı unsurlar ve vergi yükünün (GEKAP, yassı çelik vergisi, vb) hafifletilmesi, ülkemizin büyüme hedefleri ve küresel rekabet açısından da çok olumlu sonuçlar doğuracaktır” diyor.

Arjantin ve Vietnam rotasına girdi

Pandemi süreci ile birlikte kapılarını dolaşıma kapatan ülkeler, ihracat ekonomisinin yavaşlamasına neden oldu. Yılın ilk yarısını durağan geçiren ihracat piyasaları dolaylı olarak Covid-19 sürecinde en çok etkilenen pazarlar olarak kayıtlara geçti. Mart ortası başlayan durgunluk, Nisan ve Mayıs aylarında en tepe noktasına ulaştı. Pandemi sürecinin yavaşlayıp normalleşmenin başlamasıyla, bu dönemin getirdiği düşüşü doğru planlamalarla lehine çeviren Silverline, iki yeni pazarı ihracat halkasına ekledi. Uzak Doğu ve Güney Amerika’da atılımlar yapan Silverline, ihracat pazarlarına Arjantin ve Vietnam’ı ekleyerek 2020’nin ikinci yarısında önemli bir atakla ivme kazandı. Avrupa en önemli pazarımız orada büyümeye devam edeceğiz diyen Mustafa Laçin “Odağımızda ihracat olmalı. Ülke ekonomisi ve büyüme açısından ihracat çok önemli. Biz de sürekli yeni pazarlara odaklanıyor, mevcut pazarlarda daha aktif olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar öncelikli hedef pazarlarımız Batı Avrupa, CIS ülkeleri ve Orta Doğu oldu. Mevcut hedef pazarlarımızda odağımızı kaybetmeden, Balkanlar, Afrika ve Güney Amerika’da büyüme planlarımız var. Avustralya pazarı ile ilgili çalışmalar da gündemimizde...” şeklinde bilgi verdi.

Pandemiden sonra dönüş hızlı oldu

Pandemi sürecinde ihracatta ortalamada yüzde 60’lara varan gerilemeler yaşadıklarını, pazar dinamiklerini iyi izleyerek planlamalar yaptıklarını belirten Mustafa Laçin “pandemiden minimum etkilenen bazı pazarlarda, özellikle İskandinav pazarlarında çalışmalarımız tüm hızıyla devam etti. Yine bu süreçte bazı yeni pazarlara, özellikle Uzak Doğu ve Güney Amerika pazarlarında atılımlarımız oldu. Portföyümüze Arjantin ve Vietnam gibi 2 önemli pazarı kattık. Pandemi sürecinin yavaşlamasıyla, Avrupa’da ciddi hareketlenmeler görmeye başladık, dönüş beklediğimizden çok daha hızlı oldu. 2020’nin 8 ayında ihracatta dolar bazında yüzde 10’luk bir büyüme kaydettik. 2020 sonunda yüzde 15 büyüme bekliyoruz. Mevcut stokların azalması, talebin artması ve bazı pazarlarda tedarik problemleri yaşanmasından dolayı, önemli bir talep artışı söz konusu. Burada bizim özellikle rüştünü kalite, teknoloji, üretim gücü ve hızı ile kanıtlamış bir marka olmamızın etkisi oldukça büyük. Avrupa’da önemli pazarlarda güçlü pazar paylarına sahibiz ve Avrupa’nın 5. büyük üreticisi konumundayız. Biz marka olarak yönümüzü Avrupa’da markalaşmaya çevirdik. Yurt dışı pazarlarında tanınan bir markayız. Teknoloji, inovasyon ve kalite açısından sektörün kalbi diyebileceğimiz Almanya’da yüzde 10 pazar payına sahibiz. Kaliteyi uygun fiyata tüketiciye ulaştırma stratejisi ile girdiğimiz pazarlarda güçlü yer ediniyoruz ve bu arada marka yatırımlarına devam ediyoruz. Şu an üretimde yüzde 100 kapasite ile çalışıyoruz ve vardiya sayılarımızı artırdık. Üretimi, inovasyonu, teknolojisi güçlü markalar toparlanma süreci ile birlikte hızlı adaptasyon ve organizasyon gücü ile bu süreçlerden güçlenerek çıkabiliyor” dedi. Laçin, son iki ayda oluşan talep artışının 2021 yılında da devam etmesi durumunda yılın ikinci çeyreğinde kapasite artırımı ve yatırım kararlarının olduğunu ifade etti.

Markalaşma yatırımlarıyla dünya ölçeğinde büyümeye devam eden Silverline 70’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Üretimin yüzde 40’ını ihraç eden Silverline, dünyanın 30 ülkesinde kendi markasıyla faaliyet gösteriyor. Avrupa’da özellikle ocak ve davlumbazı tek gövdede buluşturduğu Flow-in ve akıllı fırın Vision Hi gibi inovatif ürünleriyle öne çıkan marka, İtalya’da açtığı temsilcilikle pazarın büyük oyuncularıyla rekabet ediyor. Avrupa’nın ilk 5, dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer alan Silverline, Amasya Merzifon’da yaklaşık 103 bin metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştiriyor. 1.800 kişilik istihdamı ile yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim yapan Silverline, tasarım ve teknolojiyi buluşturduğu ürünleri ile 150 uluslararası ödülün de sahibi.