"2025'te satışlarımızın en az %50'si elektrikli olacak"

Volvo Car Turkey Genel Müdürü olarak geçtiğimiz aylarda görevine başlayan Magnus Boman, otomotiv sektörünü bekleyen yeni dönemi ve Volvo Cars’ın önümüzdeki dönem vizyonunu paylaştı. Magnus Boman Türkiye’de Aralık ayında ön satışlarına başlanacak olan S60’la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Volvo Cars’ın uzun süredir gündeminde olan küresel ayak izini en aza indirgeme ve geri dönüşüme üretimde daha çok yer verme konularının gelecek yılın önemli konu başlıklarından biri olacağını söyleyen Magnus Boman, “2019’dan itibaren ürettiğimiz tüm yeni Volvo otomobillerinde mutlaka elektrikli bir motor (mild hybrid, plug-in hybrid, tamamen elektrikli) olacağını duyurmuştuk. 2025 yılında satışlarımızın en az yüzde 50’si tamamen elektrikli olacak ve dijital etkileşimle ulaştığımız kullanıcı sayısı 5 milyonu bulacak. Dünyanın daha iyi bir yer olması için sektörümüze düşen sorumluluk çok büyük. Bugün sağlığımız için aldığımız güvenlik önlemlerimiz kadar gelecek kuşakların dünyasını düşünerek de önlemler almalıyız. Bu sorumluluk bilinciyle İsveç’in Skövde kentinde yer alan motor fabrikamız, ilk karbon nötr tesisimiz oldu. Son 10 yılda, egzozdan çıkan CO2 salınımını yüzde 27 azalttık. 2025 yılına geldiğimizde Volvo otomobillerinde karbon emisyonlarını 2018’e göre yüzde 40 daha azaltılmasını hedefliyoruz. Dönüştürülmüş malzeme kullanımı toplam satışlarımızın yüzde 25’inde yer alacak. 2040 yılında ise bütün operasyonlarımız ile iklim nötr bir marka olacağız. Volvo Cars’ın çevre vizyonunu yansıtan Omtanke yaklaşımıyla gezegenimiz için özen gösteriyor, üretimden satışa kadar her noktada adımlarımızı bu yönde atıyoruz” dedi.

Premium Segmentte Yükselen Grafik

Otomotiv sektöründe Volvo Car Turkey Kasım 2020 tarihi itibariyle 6 bin 865 adet ile satışlarını geçen seneye göre yüzde 89 arttırdı. Toplam pazarın bir önceki yıla göre yüzde 67 premium segmentin ise yaklaşık yüzde 42 büyüdüğü bir senede, en çok büyüyen premium markalardan biri oldu.





SUV Ailesi Kendi Segmentlerinin Birincisi

2020 satışları içinde Volvo XC40 ve XC90 lokomotif modeller oldu. Farklı tarzı ve tasarım anlayışı ile Volvo ailesinin en genç üyesi XC40 2080 adet ile kendi segmentinin yüzde 42’sini oluşturarak segment birincisi oldu. Model geçen senenin tüm yıl performansına oranla satışlarını ilk onbir ayda yüzde 222 arttırarak büyük bir başarıya imza attı. SUV Ailesinin en büyüğü XC90’dan da yine bir segment birinciliği geldi. Volvo XC90 geçen tam yıl satışlarına oranla satışlarını yüzde 92 arttırarak 1985 adet ve yüzde 51,5 segment payı ile zirveye çıktı. Onları izleyen XC60 ise yüzde 44 pazar payı ve 1509 adet ile satış grafiğini geçen yıla oranla yüzde 355 büyüttü ve kendi segmentinin birincisi oldu. 2020 satışları içinde 289 adetle V60 Cross Country ile satışlarını geçen seneye oranla yüzde 81 arttıran S90 & V90 Cross Country modelleri de yer aldı.

2020 başarılarının sektörün ve sektör beklentilerinin doğrultusunda artırmayı hedeflediklerini söyleyen Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman “Segment birincisi modellerimizin başarısını korurken en büyük hedeflerimizden biri de Plug-in Hybrid (PHEV) satışlarını toplam satışların içerisinde yüzde 7-10 aralığına ulaştırmak. Avrupa’da Ekim 2020 itibariyle Plug-in Hybrid modellerinin toplam satış içerisindeki payı yüzde 27,2. Türkiye’de de bu rakamlara ulaşmayı, çevreye ve insanlığa daha duyarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz. 2021 yılında Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılına paralel 625 bin otomobil satılacağını tahmin ediyoruz ve Pazar payımızı yüzde 1,5 civarında öm görüyoruz; 52 bin adetlik bir Premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel yüzde 18’lik bir pazar payı hedefliyoruz” dedi..

Yeni Volvo S60 teslimatları şubatta

2020 yılında pazar payını korumayı hedefleyen Volvo Car Turkey, yılın ilk çeyreğinde en yeni üyesi S60 modelininin ilk teslimatlarını yapmaya başlayacak. Yeni S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak şirketin elektrifikasyonu destekleyen endüstri lideri yaklaşımını ve geleneksel içten yanmalı motorların dışında uzun vadeli bir geleceğin olduğunu gösteriyor. Volvo Car Turkey Pazarlama, PR ve Tüketici Deneyimi Direktörü Kubilay Polat Yeni S60’ın mild hybrid turbo-şarjlı benzinli AWD 250hp gücünde motor seçeneği ile pazara sunulacağını söyleyerek, “Volvo Cars’ın en heyecan verici modellerinden olan Yeni S60, Türkiye’de de ciddi bir taleple karşılaşacaktır” diye konuştu. Türkiye’de Şubat 2021’de teslimatları başlayacak olan model; panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18” alaşım jantlar, LED farlar, arka kamera, kristal vites topuzu, çarpışma önleme destek sistemleri, şerit koruma asistanı gibi özelliklere sahip. Amerika’dan sonra Çin’de de üretilmeye başlayan ve Türkiye’ye Çin’den gelecek olan S60’ların tavsiye edilen başlangıç anahtar teslim fiyatı 783 bin TL.

Volvo Cars’ta Yeni Yapılanma

Tüm dünyada dönüşüme uğrayan otomotiv ve müşteri ilişkileri konusunda değişen trendler sebebiyle Volvo Car Turkey bünyesindeki önemli bir yenilik de markanın kurumsal yapısındaki yaptığı değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri EMEA Bölgesi’nde ilk uygulayan ülkelerden biri de Türkiye oldu. İkiye ayrılan kurumsal yapıda; satış ve satış sonrası hizmetleri kapsayan ‘Ticari Operasyonlar’ ve müşteri deneyimi, dijitalleşme ve network & iş geliştirme gibi alanları kapsayan ‘Transformasyon’ departmanları yer alıyor.