30 milyon dolarlık "yerlileşme" adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında önde gelen ve 33 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G) firmasının önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni yatırımları ve yerlileşme adımları olacağını duyurdu.

Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösteren ve her 10 evin 9'unda ürünleriyle yer alan dünyanın önde gelen temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketi P&G, Gebze'deki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği "Yerli Üretim Yatırımları Toplantısı'nda" ülke ekonomisine verdiği katkıyı kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın ülke ekonomisine katkısı, üretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve yatırım planlarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra tesisleri gezdi. Bakan Varank'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da eşlik etti.

Bakan Varank, Procter&Gamble'ın 33 yıldır Türkiye'de hem üretim hem de satış yaptığına işaret ederek, firmanın özellikle kişisel hijyen ve deterjan alanında Türkiye'deki önemli firmalardan biri olduğuna, Gebze'nin ardından Şekerpınar'daki yeni yatırımını da tamamlandığına dikkat çekti.

P&G'nin Türkiye'deki tedarik zinciri ve yerlileşme adımlarına da değinen Varank, "Özellikle pandemi döneminde kişisel hijyen ve temizlik ürünleri çok daha fazla gündeme geldi. O günlerde, Türkiye'de yerlileşme hususunda global tedarikçilerin Türkiye'deki tedarikçileri nasıl değerlendirmeye başladıklarıyla ilgili bir örnek vermiştim. O örnek Procter&Gamble ile ilgiliydi. Procter&Gamble deterjanda kullandığı bazı kimyasalları o dönemde Çin'den ithal edemeyince Türkiye'deki üreticilerle anlaşıp bu ürünleri yerli olarak üretmeye başladı." dedi.

"Firmanın 2023'e kadar yeni bir 'yerlileşme' hedefi var"

Varank, Türkiye'de büyük bir pazar payına sahip olan P&G'nin bu sene 120 milyon dolar ihracat yapmayı planladığını aktararak, "Bu firmaya tedarikçi olan Türk şirketleri dünyadaki diğer Procter&Gamble fabrikalarına 170 milyon dolar ihracat yapıyor. Burada bir değer zincirinden bahsediyoruz. Firmanın önümüzdeki döneme ilişkin yeni yatırım planları var, Türkiye'deki planlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'nin üretimde çok güçlü ve rekabetçi bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Global firmaların Türkiye'deki fabrikaları, dünyayla kıyaslandığında oldukça verimli bir şekilde çalışabiliyor. Bugün yaptığımız ziyarette deterjan, çocuk bezi ve birçok kişisel hijyen alanında firmanın yeni geliştirdiği ürünleri gördük. Bunları nasıl ihraç edecekleriyle ilgili planlarını dinledik ve önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yapmak istedikleri yatırımları beraberce değerlendirdik." dedi.

Firmanın 2023'e kadar yeni bir yerlileşme hedefi olduğuna dikkati çeken Varank, "30 milyon dolarlık ürünü, yani şu anda ithal ettiği ürünü yerli tedarikçilerden almak üzere bir plan yapmışlar. 2023'e kadar o plan uygulamaya geçerse cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamış olacaklar." dedi.

Son 10 yılda çeyrek milyar dolarlık yatırım

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da P&G'nin dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım şirketi olduğunu belirterek, şirketin Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bakan Varank'ın P&G'nin Gebze üretim tesisini ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye'deki operasyonlarını geliştirmek adına kendisinin görüşlerini aldıklarını söyledi.

Turnaoğlu, şirket olarak önemli bir ihracat performansları bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kağıt kategorisinde 9 yıldır, deterjan kategorisinde de 5 yıldır ihracat lideriyiz. Bu ihracat gücümüzü arttırmak için son 10 yılda 238 milyon dolar yatırım yaptık. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki 2020'nin ilk 7 ayı itibarıyla da ihracatımızı yüzde 20 artırdık. Hatta mart-nisan aylarında yakaladığımız ihracat oranları, 33 yıllık tarihimizin en yüksek rakamı oldu. Buradaki üretimin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç edebildik." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel tedarik zincirine yerli oyuncular katıyoruz"

Şirket olarak öz yeterlilik, yerlileştirme faaliyetleri ile küresel tedarik zincirine yerli oyuncular kattıklarını belirten Turnaoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de P&G olarak yaklaşık 450 tedarikçiden 175 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet alımı yaparak ekonomiye katkı sunuyoruz. Türk tedarikçilerin sayısı, yabancı tedarikçilerimizin üstünde. Türkiye'de 89 farklı şirket bize tedarik sağlıyor. Bunlar aynı zamanda diğer P&G yönetim merkezlerine de ürün veya hizmet ihracatı yapıyor. Bu 89 firmadan 42 tanesi de yüzde 100 yerli üretici konumunda. Bu firmalar, P&G'nin bölgedeki diğer üretim ve operasyon merkezlerine sadece geçen sene yaklaşık 170 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiler. Bundan büyük gurur duyuyoruz ve bunu geliştirmek istiyoruz."

Turnaoğlu, yeni yerli Ar-Ge merkezinin Gebze üretim tesisinde 2018 yılında faaliyete geçtiğini anımsatarak, buranın Avrupa'nın en yeni Ar-Ge merkezi, P&G'nin Avrupa'yla Asya arasındaki tek Ar-Ge merkezi olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca söz konusu merkezin Orta Asya, Afrika bölgesinde önemli bir yerel ihtiyaca cevap verme amacıyla kurulan bir geliştirme merkezi olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda 30'dan fazla teknisyen, araştırmacı ve yüksek mühendis çalışıyor ve yerli iş ortaklarımızla bu öz yeterliliği, yerlileştirmeyi daha da arttırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. 5 üniversite, 25 Ar-Ge sanayi iş birliğiyle 18 aktif proje var. TÜBİTAK'la beraber de çalışıyoruz. Şimdiden bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmeye başladık. Bunların kısa zamanda Türkiye'den bölgeye ihracatını da sağlayacağız. Bu vesileyle P&G ailesi adına, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve değerli ekibine bu ziyaretleri ve bize vermiş oldukları, P&G'ye vermiş oldukları bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum."