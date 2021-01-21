50 bin binada ısı kaybını ölçtü

Geçen yıl 40’ın üzerinde şehri gezerek yaklaşık 50 bin binada ısı kayıplarını ücretsiz olarak tespit ederek onlara özel raporlar hazırlayan Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm Ekipleri, tekrar yola çıkıyor.

2003 yılından bu yana 190 milyon metrekare üzerinde Isı Yalıtım uygulanmasını gerçekleştirerek sektörüne yön veren Filli Boya’nın ekipleri projenin birinci etabında yaklaşık 50.000 binada termal kamera çekimi yaptı. Ekipler raporlarını bina yönetimlerine aktararak bina sakinlerinin önemli ölçüde tasarruf ederken, evlerinde konforlu ve sağlıklı bir yaşama alanına sahip olmaları için en uygun ısı yalıtım sistem çözümlerini sundu. Isı yalıtımında sektörüne yön veren Filli Boya, Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2019’da Isı Kaybı Ölçüm Ekibi uygulaması ile Yalıtım Sektörüne Katkı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

19 Ocak – 18 Mart tarihleri arasında Türkiye’nin 30 ilini kapsayacak projenin ikinci etabı Edirne’den başlayıp İstanbul’daki ölçümlerle tamamlanacak.

Filli Boya’nın Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri’ni binalarına uygulayanlar ısıtma ve soğutma giderlerinde %50’ye varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor. Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri, sunduğu ayrıcalıklarla tüketicileri yıllar boyu ilk günkü performansını koruyan, uzun ömürlü sistemlerle, yani ısı yalıtımını “Doğrusu” ile buluşturuyor. Bina sakinleri, dört mevsim evlerinin tadını çıkarıyor.

Filli Boya Isı Yalıtımı Ölçüm Ekipleri tarafından binalarında ücretsiz keşif yaptırmak isteyenler Dalmaçyalı’nın yenilenen web sitesi https://www.dalmacyali.com.tr/hizmetlerimiz/ucretsiz-kesif üzerinden yada 444 1 222 numaralı hattan ücretsiz olarak taleplerini iletebiliyor.