"8 yılda 8,1 milyon ton su tasarrufu sağladık"

Arçelik sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim krizi ile mücadele çabaları kapsamında hem ürün hem de üretimde su verimliliği üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. 22 Mart Dünya Su Günü’nde su verimliliğine vurgu yapan Arçelik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin girişimi olan ve iş liderlerini su yönetimi konusunda harekete geçirmeyi hedefleyen CEO Water Mandate’in destekçisi olduğunu açıkladı. Dünya çapında 210 şirketin destek verdiği CEO Water Mandate; su yönetimi üzerine stratejiler geliştiriyor. CEO Water Mandate’e destek veren şirketler, su yönetimi konusunda hem kendi operasyonlarında hem de tüm değer zinciri boyunca çalışmalar yapıyor, su yönetimi konusunda iş birlikleri geliştiriyor. Dünyanın karşı karşıya kaldığı su sorununa ilişkin çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 22 Mart Dünya Su Günü mesajında şunları söyledi: “Su kaynaklarının azalması bugün dünyanın birçok yerinde yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşmış durumda. Her yıl dünya nüfusunun yarısından fazlası susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Canlılar için bir yaşam kaynağı olan suyun sürdürülebilir kullanımı için biz de Arçelik olarak, sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız doğrultusunda önemli adımlar atıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon gücümüz ile enerji ve su verimliliği daha yüksek ürünler geliştiriyoruz. Son 8 yılda eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 8,1 milyon ton su tasarrufu sağladık; bu 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşit. Ayrıca son 12 yılda işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz su verimliliği ve yağmur suyu geri kazanımı çalışmalarımız ile 2,17 milyon m3 su tasarruf ettik; bu miktar da yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine denk. 2030’a kadar Türkiye, Romanya, Rusya, Tayland, Güney Afrika ve Pakistan üretim tesislerimizde ürün başına su çekimini 2015 baz yılına göre %45 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için su kaynaklarının doğru kullanımı hayati önem taşıyor. Bu nedenle Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate destekçilerinden biri olarak; tüketicilerimize doğa dostu teknolojiler sunmaya devam edecek, su yönetimi alanındaki yenilikçi çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için çalışacağız.”

Arçelik global olarak tüm markalarıyla da sürdürülebilirlik ve faydaya odaklanıyor. Türkiye’de Arçelik markası geçtiğimiz günlerde bu amaçla bilim insanları, üniversiteler, STK’lar, aktivistler ve sanatçıların katılımıyla oluşan İyilik Geliştirme (İYİ-GE) Kurulu’nu kamuoyuna tanıttı. Arçelik İYİ-GE Kurulu ile “İklim Dostu Hareket” başlattı. İklim Dostu Hareket, Türkiye’deki her hanenin enerji ve su tüketimini, atık miktarını en aza indirmek üzere farkındalığı artırmayı hedefliyor. Arçelik markası İYİ-GE Kurulu ile Dünya Su Günü’nde İklim Dostu Hareket’e destek çağrısı yaparak su tasarrufu konusunda farkındalık mesajı verdi.

Evde Su Tasarrufu İçin Alınacak Bazı Basit Önlemler;