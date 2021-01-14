81 ülkeyi Türkiye'den yönetecek

Dünyanın önde gelen su çözümleri şirketi Grundfos, kuruluşunun 75’inci senesinde organizasyonel yapısında çok önemli bir değişime imza attı.

Grundfos Türkiye ve Merkez Asya Bölge Direktörü Burak Gürkan, Merkez Asya, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki toplam 81 ülkeyi içine alan IMEA Bölgesi´nin Grundfos Endüstri Grubu Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi.

Yeni yapıda Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine ise Işıl Aksoy getirildi. İnsan Kaynakları Organizasyonu da Türkiye´den yönetilecek. Bölgenin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevi 2013 yılından beri Grundfos´ta görev yapan Nilgün Atıcı´ya teslim edildi.

Yapısını çok daha müşteri merkezli bir şekle dönüştürerek global bir değişiklik gerçekleştiren şirket, dört farklı müşteri segmentine özel hizmet sunmak üzere tüm birimlerini yeniden yapılandırdı.

Organizasyon değişikliği doğrultusunda yapılan yeni atamalarla beraber Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi yönetim merkezi Türkiye olarak belirlendi.

Türkiye´nin yanı sıra Merkez Asya, Hindistan, Orta Doğu, Afrika bölgelerindeki toplam 81 ülkeyi içine alan IMEA Bölgesi hem çok geniş bir coğrafyayı temsil etmesi hem de bu coğrafyadaki öncelikli su çözümü ihtiyacı nedeniyle Grundfos´un yatırım odağında yer alıyor.

Grundfos´un yeni yapılanması doğrultusunda, Türkiye ve Merkez Asya Bölge Direktörü Burak Gürkan, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge Direktörü görevine getirildi. Gürkan, IMEA Bölgesindeki endüstri grubu ekiplerinin ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Yeni organizasyonda Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevine ise Işıl Aksoy getirildi. Türkiye ve Merkez Asya bölgesinde devam eden sorumluluğuna ek olarak Orta Doğu, Hindistan ve Afrika bölgelerinin de sorumluluğunu alan Aksoy, toplam 81 ülkenin yer aldığı bölgede ekibiyle birlikte Grundfos Endüstri grubunun marka ve satış geliştirme stratejilerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Genişleyen organizasyonda İnsan Kaynakları Organizasyonu da Türkiye´den yönetilecek. Bölgenin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevi 2013 yılından beri Grundfos´ta görev yapan Nilgün Atıcı´ya teslim edildi.

Burak Gürkan kimdir?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Burak Gürkan, Emerson’da kariyerine ilk adımı attı. 2006 yılına kadar Türkiye’de farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra Emerson İngiltere´ye Global Proje Müdürü olarak atandı.

2008 yılında, Avrupa ve Rusya Bölgesi Pazarlama Müdürü görevini üstlenmek üzere Türkiye’ye geri dönen Gürkan, 9 yıl boyunca aynı şirkette farklı üst düzey roller üstlendi. 2015 yılında Türkiye ve Güney Hazar bölgelerinin Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirilen Burak Gürkan, 2017 yılından itibaren kariyerine Grundfos´ta devam etme kararı aldı.