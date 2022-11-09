9 aylık net karı yüzde 102 arttı

Big data ve yapay zeka tabanlı ilk mobil finansal veri izleme ve işlem platformunun mimarı Matriks, bu yılın 9 aylık döneminde net karını yüzde 102 artırarak 42 milyon 26 bin 558 liraya yükseltti.

Finansal veri ve haber servisleri, emir–risk yönetim yazılımları, veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere, finans sektörüne yönelik yazılımların üretimi, satışı, bakım ve destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., 2022 yılının dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yıla göre karını yüzde 102 artırmayı başaran şirket, 2022’nin dokuz aylık bilanço döneminde 42 milyon 26 bin 558 lira net kar elde etti. Matriks’in geçen yılın aynı dönemindeki net karı 20 milyon 756 bin 992 lira seviyesindeydi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİSİ SAYESİNDE

Üç yıllık bir perspektifle verileri değerlendirdiklerinde; ortaya konulan sürdürülebilir mali yapının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Satışlarımız 9 aylık dönemde yüzde 41 artarak 172 milyon 768 bin 799 liraya ulaştı. Halka açıldığımız 2020 yılıyla kıyaslandığında, 10 milyon liranın altında olan 9 aylık net kar, bu yıl 42 milyon lirayı aşmış durumda. Hemen hemen tüm sektörleri etkileyen küresel belirsizlik iklimine rağmen; sağlıklı iş modelimiz sayesinde sürdürülebilir büyüme stratejimizin karşılığını alıyoruz” dedi.

EMİR VE RİSK YÖNETİMİ TARAFINDA FARK YARATTIK

Mevcut piyasa koşullarının, sadece işlem platformlarının değil, aynı zamanda altyapı ürünleri konusundaki çalışmaların değerini bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Cem Tutar, “Özellikle emir ve risk yönetimi tarafındaki ürünlerimizin, kurumsal müşterilerimizin hayatında yarattığı farkı görmek çok değerli. Bu anlamda Matriks, sermaye piyasası ekosisteminin ihtiyaç duyacağı uçtan uca teknolojik çözümlerde, her zaman sektörün tüm paydaşlarının yanında olmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA PLATFORMUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cem Tutar şöyle devam etti: Kripto para altyapı ve çözümleri konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu alandaki regülasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Kripto para ticaretinde yatırımcı ve kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu ve analiz araçlarıyla ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kripto para ve blockchain teknolojileri alanındaki gelişmelerin ülkemiz açısından önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz.”