ABD'den "En İyi Ürün" ödülü aldı

Tarko Kozmetik bünyesinde bulunan Lionesse markası, ABD'de "En İyi Tasarım" ödülünün sahibi oldu.

12.02.2021 11:13:000
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ABD'den "En İyi Ürün" ödülü aldı

Tarko Kozmetik bünyesinde bulunan Lionesse markası,  ABD'de "En İyi Ürün" ödülünün sahibi oldu.

1946 yılında Karaköy’de bir imalathanede kurulan, Türkiye’nin en eski kozmetik firmalarından biri kabul edilen ve günümüzde 30 ülkeye ihracat yapan Tarko Kozmetik bünyesinde bulunan Lionesse markası ile  A.B.D. merkezli B2B firması olan ECRM, “European Cosmetics, Skin, Bath, Hair & Sun Care Programı" kapsamında düzenlenen yarışmada Badaboom tasarım ajansı ekibinden Senem Türkerden'in tasarımı olan Lionesse ürünü Best Product dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

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