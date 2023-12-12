Adel Kalemcilik’te Pazarlama Direktörlüğüne yeni atama

Adel Kalemcilik’te Pazarlama Direktörlüğü görevine Murat Büyükkucak getirildi. Murat Büyükkucak, 4 Aralık 2023 tarihinde Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü olarak yeni görevine başladı.

1969 yılından bu yana Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Adel Kalemcilik’te Pazarlama Direktörü görevine Murat Büyükkucak getirildi. Coca-Cola, BAT ve Novartis gibi markalarda, marka ve pazarlama müdürlüğü yapan Büyükkucak, Vodafone’da Pazarlama Direktörü, Iyzico’da CMO ve Akbank’ta Marka Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Yirmi yılı aşkın profesyonel iş tecrübesi ile Murat Büyükkucak, Adel Kalemcilik’in Pazarlama Direktörü olarak, kurumun yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve iletişim faaliyetleriyle birlikte, markalarının stratejik yönetiminden sorumlu olacak.

Yirmi yılı aşkın deneyim

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan ve London School of Economics’in Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde yüksek lisans programını bitiren Murat Büyükkucak, profesyonel iş hayatına 2003 yılında Starcom’da Stratejik Planlama Uzmanı olarak başladı.

Ardından Mondelēz International’da Marka Müdür Yardımcısı, Coca – Cola’da ve Novartis’te Marka Müdürü olarak görev aldı. Üç yıl boyunca British American Tobacco Türkiye’de ve sekiz yıl boyunca Vodafone Türkiye’de farklı üst düzey pozisyonlarda görev yapan Büyükkucak, iki yıl boyunca da Iyzico’da CMO olarak görev aldı. Büyükkucak, Adel Kalemcilik’te Pazarlama Direktörü görevine başlamadan önce Akbank’ta Marka Yönetimi Bölüm Başkanı olarak marka ve iletişim hedeflerinin belirlenmesi, vizyon, misyon ve stratejiler doğrultusunda aksiyon planlarının hayata geçirilmesinden sorumluydu.

“Pazarlama stratejisini genç ve dinamik bir ekiple ileriye taşıyacağız”

Büyükkucak, sektörde 54. yılını geride bırakan ve 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan köklü bir kuruluş olan Adel Kalemcilik’te Pazarlama Direktörü olarak göreve başlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi konumunda ve 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Adel Kalemcilik’i yakından takip ediyordum. Şirketin hem yurt içinde hem yurt dışında yürüttüğü pazarlama stratejisini genç ve dinamik bir ekiple daha da ileriye taşımak için çalışacak olmak heyecan verici.”

Adel Kalemcilik, kurulduğu günden bu yana dünyanın en eski yazım gereçleri firması olan Faber-Castell ile yürüttüğü iş birliğini ortaklığa dönüştürdü ve Türkiye’ye değer katan yatırımlarını ara vermeden sürdürdü. Adel Kalemcilik, 27 senedir Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Çayırova’da 36 bin metrekare üzerine kurulu üretim tesisiyle Adel Kalemcilik, kâğıt ürünleri haricinde gerek üretim miktarları gerekse ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi konumunda ve 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Adel Kalemcilik, UNICEF’in onaylı tedarikçileri arasında da yer alıyor.

Adel Kalemcilik, 4.000’e yakın kırtasiye ürün çeşidi ile Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Adel, Max ve Panfix gibi kırtasiye markaları ile Sluban, Playgro gibi oyuncak markalarının pazarlama ve satışını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda şirket, TRT ile yaptığı lisans anlaşması ile yayınlanan 6 çizgi filmin oyuncak ve kırtasiye lisans haklarını da elinde bulunduruyor.