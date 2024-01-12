Adidas'ın gündeminde çalışanları var

Röportaj: Özlem Aydın Ayvacı - CAPİTAL

Asgari ücretin belli olmasının ardından şirketler maaş zam oranı, yan haklar ve istihdamla ilgili kararlarını açıklamaya devam ediyor. adidas Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İrem Önal da son 2 yılda her 3 ayda 1 zam yaptıklarına dikkat çekiyor. Bir perakende devinin insan kaynaklarına yön veren adidas Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İrem Önal, sorularımızı şöyle yanıtladı:

adidas Türkiye’nin kaç mağazası var? Burada bir perakende operasyonu olarak mı var?

adidas olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde toplamda 42 adet mağazamız bulunuyor. 2024 yılında da aynı büyüme ivmemizle mağaza açılışları planlıyoruz. Bununla beraber İstinye Park ve Zorlu Center’da bulunan mağazalarımızı da bu sene içerisinde yeniledik. Bu ay içerisinde mağazalarımızı tekrar açmayı planlıyoruz. Sporun hayatları değiştirebilme gücüne inanan bir marka olarak hem kendi perakende kanallarımızla hem franchise mağazalarımız vasıtasıyla bu inancımızı aktarmaya çalışıyoruz. Sürdürmekte olduğumuz önemli iş birlikleriyle bu stratejimizi destekliyoruz. Dolayısıyla tüm bu iş birliklerini planlayıp uygulayan marka ve iş Geliştirme ekiplerimiz adidas Türkiye merkez ofisimizde yer alıyor. En az satış ve marka ekipleri kadar bizim için önemli tedarik zinciri, insan kaynakları, IT, finans gibi fonksiyonlar da yine merkez ofisimizde perakende ekiplerine stratejik ve operasyon olarak destek veriyorlar. adidas Türkiye’nin pazar lideri olarak, büyük marka iş birlikleriyle ve spora sağladığı katkıyla büyük bir etki yarattığına inanıyoruz.

adidas Türkiye’de kaç kişi istihdam ediyorsunuz ve çalışan profiliniz nasıl? Ağırlıklı perakende çalışanları mı?

adidas Türkiye olarak toplam çalışan sayımız 1.000’e ulaşmış durumda. Pazarda lider konumda bir marka olmamızın getirdiği büyümeyle beraber organizasyonumuzu genişletmeye devam ediyor. Bu sayının yaklaşık yüzde 75 gibi bir oranı saha operasyonlarında ve mağazalarımızda çalışıyor.

Perakende sektörünün en önemli sorunlarından biri yıllardır turn over’ın yüksek olması. Sizde bu durum nasıl? Rakamlarınız sektör ortalamasından iyi mi?

adidas Türkiye olarak bu konuda oldukça şanslıyız. Genel sektör ortalaması ile kıyaslama yaptığımızda çalışan devir hızımızın ortalamanın altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en önemli etkenleri ise çalışma süreleri, yan haklar, çeşitliliği ve kapsayıcılığı gözettiğimiz çalışma şartları olduğunu düşünüyoruz. Bizim için çalışanlarımızı memnun etmek ve onların beklentilerini karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamaktan da daha önemli diyebiliriz. Bu inancımızla da çalışanlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Çalışan memnuniyeti, çalışan deneyimi sizin için ne ifade ediyor? Bu başlıklarda başarılı olmak için neler yapıyorsunuz?

adidas olarak biz de diğer organizasyonlar gibi çalışan dinleme anketi aracılığıyla ihtiyacı anlama noktasında içgörü elde edebiliyoruz ve çalışanlarımıza “söz sende” diyebiliyoruz. Farklılaştığımız nokta ise çalışan memnuniyeti ve bağlılığı için odaklı çalışan ve farklı departmandan gönüllülerin bulunduğu bir aktivasyon ekibimiz var. Üst yönetim, İK ve bu ekip çalışana bağlı koşulların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi üzerine oldukça hassasiyetle beraber çalışıyor. Bunun yanı sıra ekiplerimizin kariyer gelişimlerini, global ölçekte de planlamak ve departmanlar arası geçişi arttırmak için aksiyonlarımızı alıyor ve başarı hikayelerimizle onlara ilham olmaya çalışıyoruz. adidas Türkiye olarak çalışanların şirkete olan bağlılığını sağlamak için onlara uçtan uca bir deneyim sunmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda da doğru içgörülerle sürdürülebilir ve geleceğin çalışma alanlarını yaratmak üzere stratejik adımlar kurgulamayı ve bu adımları gerçekleştirmeyi kendimize hedef edindik.

Çalışanların şirketten beklediği en önemli öncelikleri neler? Birinci sırada en azından insanca yaşamaya yetecek kadar maaş olmaya devam ediyordur diye düşünüyorum.

Son birkaç yıldır içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle çalışanlar ilk olarak şirketlerinden refah seviyesini korumalarını sağlayacak maddi koşulları sağlamalarını bekliyor. Bununla beraber işlerini kaybetme korkusu yaşamadan, güvende hissedebilecekleri bir ortam, kariyerlerinde ilerleme ve gelişme fırsatı ve kendilerini ait hissettikleri bir şirket kültürü de en az maaş kadar dikkat edilen konular arasında yer alıyor. Bu beklentilerin de çalışanların iş memnuniyetini ve bağlılığını doğrudan etkilediğini görebiliyoruz. Örneğin, biz çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak için ve onlara bu zor koşullarda destek olabilmek için, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde her üç ayda bir tüm ücretleri enflasyon karşısında revize ederken bir yandan diğer önceliklere de stratejik yatırım yaparak bahsettiğiniz “refahlı yaşamak” adına şartları bütünsel iyileştirmeye çalıştık.

2024 yılında hayata geçirmeyi hedeflediğiniz projeler neler?

Bireysel kariyer yolculuğuna ışık tutmak adına küresel bir marka olmamızın gücünü kullanıyoruz ve bunu iç rotasyon ile de destekliyoruz. Çalışanlarımızı hem küresel rollerde kariyerlerine devam etmeleri için hem de farklı departmanlarda yeni bir kariyere başlamak için cesaretlendiriyoruz. adidas olarak, çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yurtdışı görevlendirme fırsatları sunuyoru. Bu fırsatlar, çalışanlarımıza farklı kültürleri deneyimlemelerini, küresel bir bakış açısı kazanmalarını ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlıyor.

2024 yılında sürdürmeye devam edeceğimiz diğer bir uygulama ise çalışanlarımıza uluslararası projelerde çalışma imkanı sağlamak. Sadece adidas Türkiye özelinde değil, bölgesel ve küresel projelerde de birçok çalışanımız sorumluluk üstleniyor.

Daha önce bahsettiğim gibi tek yönlü bir strateji benimsemiyoruz. Bu anlamda hayatlara dokunan deneyimsel tecrübeler de kazandırmayı hedefliyoruz. Örneğin, 2024 yılında bizim için çok özel ve heyecan verici bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yetenek +1 - Limitlerin Ötesinde projemizle, down sendromlu yetenekleri de işgücüne kazandırmayı hedefliyoruz.

Son olarak, perakendenin aslında Gen Z için önemli bir çalışma alanı olduğunu düşünüyoruz. 2024’te mağazacılığı farklı açılardan üniversite öğrencilerine tanıtarak onları bu sektörde geliştirmek ve kariyerlerini ilerletmek üzere de projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Yetenekleri elde tutmak ajandanızın kaçıncı sıradaki önemli maddesi?

adidas türkiye olarak yetenekleri elde tutmak konusu en öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Yeteneklerin elde tutulması için sadece İnsan kaynakları departmanı olarak değil, özellikli tüm liderleri katılımını sağlayarak çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir dizi strateji uyguluyoruz. Bu stratejiler arasında, rekabetçi maaş ve yan haklar sunmak, kariyer fırsatları sağlamak, iş-yaşam dengesini desteklemek ve çalışan katılımını artırmak yer başlıca unsurlar.

Bu sene uygulamaya aldığımız “We Power Possible” staj programımızla henüz üniversitede okurken adidas’ta çalışmayı deneyimleyen üniversite öğrencilerini bünyemize kattık. Onların da açılacak tam zamanlı pozisyonlara geçiş yapmasını sağlamak amaçlarımızdan biri.

Yetenekleri kazanmak sizin için ne kadar önemli ve neler yapıyorsunuz?

Yetenekleri kazanmak, bizim için en önemli konulardan biri. Bunu gerçekleştirmek için de yetenekleri kazanmak için “Erken Aşama’da” bağlantı kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, üniversite öğrencileriyle bir araya gelen koşu etkinlikleri ve yetenek programları düzenliyoruz. Burada amacımız tek yönlü şirket tanıtımları yapmaktansa, adayların şirketin amacını anlayabilecekleri ve deneyimleyebilecekleri aktiviteler yaratmak.

Bu etkinliklerde, çeşitli üniversitelerden katılımcı olan öğrenciler, adidas ve ilgilendikleri departmanlarla ilgili sorularını bizzat departman yöneticilerine sorma imkanı buluyor. Yetenek programımıza dahil olan adaylar ise adidas içinde 9 farklı departmanda uzun süreli stajyerlik deneyimi kazanıyor. Bu sayede, yeteneklere adidas içinde doğru kariyer başlangıçları sunarak kendilerine bu serüvende gelişim alanı tanımak ve bir bakıma 'kendi yeteneklerimizi' bulmak istiyoruz.

Yeni roller geliyor mu? Perakende sektöründe yeni roller neler olacak?

Perakende sektöründe, teknolojinin gelişmesi ve müşteri ihtiyaçlarının değişmesi ile birlikte yeni roller geliyor. Bu rollerin yanında proje bazlı çalışma ve 2024 yılı itibariyle pazar hareketliliğimizi arttırmaya yönelik stratejilerin getirdiği yeni rollerde ortaya çıkmaya devam edecek. Tedarik zinciri pozisyonları evrimleşti, IT departmanımız daha hızlı ve odaklı müşteri servisi için hızla çalışmaya devam ediyor.

Bizim kendi içimizde güçlendirmek üzere hareket ettiğimiz kategori yönetimi yapan departmanlarımız var. Örneğin futbol departmanı. Bu şekilde özelleşip konularımızda derinleşerek sporu daha da hayatın içine katmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.