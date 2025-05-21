Afyonkarahisar'da küresel mermer buluşması

ALZ Fuar’ın organize ettiği Afyon Blok Mermer Fuarı, 18-21 Haziran 2025 tarihleri arasında Afyonkarahisar Uluslararası Fuar Sergi ve Gösteri Alanı’nda gerçekleşecek.

Türkiye’nin en önemli doğal taş üretim bölgelerinden biri olan Afyonkarahisar, 2025 yılının en büyük blok mermer fuarına ev sahipliği yapıyor. ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 18–21 Haziran 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Alanı’nda gerçekleşecek. Fuar; mermer sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı, yerli ve yabancı alıcılar ile sektör profesyonelleri için yılın en kapsamlı buluşma noktası olacak.

1.500’ü aşkın mermer bloğu, 200’den fazla katılımcı

Fuar kapsamında Türkiye'nin 25’ten fazla üretim bölgesinden getirilecek 1.500’ün üzerinde doğal taş bloğu, 200’den fazla katılımcı firma tarafından sergilenecek. Fuar ziyaretçileri; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bucak, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Marmara Adası, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve diğer bölgelerden gelen mermer bloklarını tek lokasyonda inceleme imkanı bulacak. Mermer ocağı makinaları, kesim ve taşıma sistemleri, işleme makinaları, sarf malzemeler ve doğal taş sanat eserleri de fuarda yer alacak.

Yabancı alım heyetleriyle küresel ticareti güçlendirecek

Fuar süresince Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan alım heyetleri ağırlanacak. Bu heyetlerle yapılacak ticari görüşmeler sayesinde, katılımcı firmalar yeni ihracat bağlantıları kurma ve küresel ticarette daha fazla söz sahibi olma fırsatı yakalayacak.

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, “Bu büyük organizasyonu sadece bir fuar olarak değil, Türkiye'nin doğal taş sektörünün gücünü dünyaya yansıtan bir vitrin olarak konumlandırıyoruz. Fuarımız, sektör temsilcilerinin doğrudan üretici ile buluşup verimli ticari bağlantılar kurabileceği bir platformdur. En önemlisi de, fuar standlı katılımcısı blok mermer üreticileri, fuarımız süresince ağırlayacağımız uluslararası alım heyetleriyle doğrudan ticari görüşmeler yaparak, küresel pazarda daha büyük pay sahibi olacak” dedi.

Yılda 6.9 milyon metreküp mermer üreten Afyonkarahisar’ı dünya çapında bir buluşma noktasına dönüştüreceklerini vurgulayan Alagöz, şöyle devam etti: “Mimarlar, iç mimarlar, teknik müşavirler, inşaat müteahhitleri ve diğer ilgili sektör mensupları yüzlerce doğal taş alternatifini aynı alanda inceleyerek, yeni desen ve taş türlerini doğrudan yerinde keşfedebilecek. Her bir taşın damar yapısını, rengini ve kalitesini sahada, çıplak gözle görmek, satın alma süreçlerinde büyük avantaj sağlayacak. Mermer işleme fabrikaları yatırımcıları ve yöneticileri, sürdürülebilir üretim anlayışına sahip, güvenilir tedarikçilerle birebir temas kurarak uzun vadeli iş birliklerinin temellerini atabilecek. Mermer dış ticareti yapan iş insanları ise Türkiye’den ve yurt dışından gelen sektörün kilit oyuncularıyla tanışarak, sadece bugünün değil geleceğin de planlanmasını sağlayacak.”