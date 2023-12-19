Akaryakıt istasyonlarında pompa yazar kasaları değişiyor

Akaryakıt istasyonlarında eski nesil pompa yazar kasaların değişimi için son döneme girildi. Ödeme sistemleri sektör lideri Token Finansal Teknolojiler, geliştirdiği yeni nesil pompa yazar kasa Beko 1000 TR ile her iki istasyondan birinin tercihi olarak bu dönüşüme öncülük ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu (VUK) 527 tebliği doğrultusunda mevcut pompa yazar kasaların 2024 Ocak ayı sonuna kadar yeni nesil pompa yazarkasalar ile değiştirilmesi zorunluluğu üzerine değişim hızlandı.

Bu tebliğ doğrultusunda ilk ürünü çıkaran ve 17 binden fazla cihaz montajı ile bu değişime öncülük eden Token Finansal Teknolojiler’in Platform & Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Dikici, “Türkiye’de teknik onay süreçlerini tamamlayan ilk şirket olmuştuk. Yeni nesil pompa yazar kasa dönüşümünde her iki akaryakıt istasyonundan biri tercihini Beko 1000 TR pompa yazar kasadan yana kullandı ve bu da bizi liderliğe taşıyor. Özellikle Opet ve BP gibi sektörün en büyük firmalarının acenta istasyonlarında tercih ettiği Beko 1000 TR Yeni Nesil Pompa Yazar Kasa, Türkiye’de entegre pos ile pompa yanında ödeme deneyimi sağlayan ilk yeni nesil pompa yazar kasa olma özelliğine sahip. Türkiye’nin 81 ilinde kurulumlarına devam ettiğimiz cihazımızla tebliğin gerekliliklerini yerine getirmenin ötesinde, akaryakıt istasyonlarının farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve uzun yıllar boyunca kullanabilecekleri dayanıklılıkta bir ürünü sektöre kazandırdık” dedi.

Entegre POS’u sayesinde, müşterilere markete girmeye gerek kalmadan araçlarının yanında ödeme imkânı sunan Beko 1000 TR, bu özelliği ile ayrışıyor. Bu sayede bebek veya evcil hayvanı ile seyahat eden ve onları arabada yalnız bırakmak istemeyen yolcular için oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Dışarıda ödeme seçeneği sayesinde hem müşteri memnuniyeti artıyor hem de market içerisindeki uzun kuyrukların önüne geçiliyor. Pompa görevlileri renkli dokunmatik ekranla birlikte tuşlu tasarımı, Android altyapısı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolaylıkla kullanabiliyor. -30 °C / + 55 °C arasında tüm zorlu hava koşullarına ve IP54 & IK08 onaylı; toz, su, darbelere dayanıklı alüminyum dış kasası ile uzun ömürlü kullanım sunuyor.