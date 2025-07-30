Akbank 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Akbank, 2025'in ilk altı ayında 24 milyar 852 milyon lira konsolide net kar elde ettiğini duyurdu.

30.07.2025 09:48:080
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Akbank 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdür Kaan Gür, yılın ikinci çeyreğinin hem küresel hem de yerel piyasalarda belirsizliklerin ve dalgalanmaların hissedildiği bir dönem olduğunu belirtti.

Gür, Türkiye'de hızla hayata geçirilen sıkılaşma adımlarının dalgalanmaları azaltarak finansal istikrarı desteklediğini vurgulayarak, 'Enflasyondaki düşüş eğiliminin de devam etmesiyle birlikte faiz indirim sürecinin yeniden başlaması için uygun bir zemin oluştu. Bu süreçte, her zaman olduğu gibi, Akbank ve Türk bankacılık sektörü ülke ekonomisini güçlü bir biçimde desteklemeyi sürdürdü.' ifadelerini kullandı.

- 'Toplam mevduatımız 1 trilyon 890 milyar liraya, aktiflerimiz ise 2 trilyon 984 milyar liraya ulaştı'

Yılın ilk yarısında ekonomiye sağladıkları kredi desteğinin 1 trilyon 561 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 980 milyar lira seviyesine çıktığını kaydeden Gür, şu bilgileri verdi:

'Toplam mevduatımız 1 trilyon 890 milyar liraya, aktiflerimiz ise 2 trilyon 984 milyar liraya ulaştı. Yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk yarısında 5 milyar 620 milyon lira vergi gideri sonrası 24 milyar 852 milyon lira konsolide net kar elde etti.'

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