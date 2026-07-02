Akbank’ın Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp oldu

Akbank Marka ve İletişim Başkanlığı görevine Seçil Demiralp atandı. Demiralp, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Bankanın marka ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacağı yeni görevine başladı.

2.07.2026 10:21:110
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Akbank’ın Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp oldu

Akbank’ta Marka ve İletişim Başkanlığı görevine Seçil Demiralp getirildi. Demiralp, 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladığı yeni görevinde Akbank’ın tüm marka ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacak.

Pazarlama, marka yönetimi ve iletişim alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Seçil Demiralp, kariyeri boyunca farklı kurumlarda üst düzey sorumluluklar üstlendi. Kariyerine 2004 yılında TAB Gıda’da başlayan Demiralp, kurumdaki çeşitli pazarlama rolleri ardından, 2015-2019 yılları arasında Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yılında METRO Türkiye’ye katılan Demiralp; Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü olarak kurumun pazarlama ve iletişim çalışmalarına liderlik etti. 2021 yılında Vodafone Türkiye’de Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü olarak göreve başlayarak yaklaşık 5 yıl sürdüğü görevinin ardından son olarak Yeni Müşteri Kazanımı Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu.

Seçil Demiralp, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve Koç Üniversitesi İngilizce İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.

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