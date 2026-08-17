Teknika Plast halka arz sonuçları açıklandı: Kişi başı kaç lot düştü?

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (TKNKA) 2 milyar 647,4 milyon TL büyüklüğündeki halka arzında 31 milyon adet payın tamamı dağıtıldı.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) paylarının halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 31 milyon TL nominal değerli payın tamamı dağıtıldı. Halka arzda pay başına fiyat 85,40 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 647 milyon 400 bin TL oldu. KAP verilerine göre halka arz sonucunda toplam 493 bin 220 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Halka arza 6,45 kat talep



Teknika Plast halka arzında toplam 200 milyon 86 bin 4 TL nominal tutarında talep toplandı. Böylece halka arzda satışa sunulan 31 milyon TL nominal değerli payların yaklaşık 6,45 katı talep oluştu. Yatırımcı grupları bazında en yüksek talep, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubundan geldi. Bu kategoride tahsis edilen payların 28,59 katı talep toplandı.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisatın 1,27 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,35 katı talep geldi.

492 bin 327 bireysel yatırımcıya pay dağıtıldı



Halka arzda 499 bin 401 yurt içi bireysel yatırımcı başvuruda bulunurken, 492 bin 327 yatırımcının talebi karşılandı. Bireysel yatırımcılara toplam 12 milyon 400 bin adet pay dağıtıldı.

Yüksek talepte bulunan yatırımcı grubunda 756 yatırımcının tamamına toplam 3 milyon 100 bin adet pay dağıtıldı.

Yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisindeki 155 başvurunun 121’i, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisindeki 18 başvurunun ise 16’sı dağıtımdan pay aldı. Böylece toplam 500 bin 330 başvurudan 493 bin 220’sine pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtımın yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yüksek talepte bulunan yatırımcı grubuna, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapıldı.

Bireysele kaç lot düştü?

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisine ayrılan 12.400.000 TL nominal değerli paylar, bu gruba katılan 492.327 yatırımcıya dağıtıldı. Gerçekleştirilen dağıtım sonucunda yurt içi bireysel yatırımcılara kişi başı yaklaşık 25 lot pay düştü.