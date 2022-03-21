Alarko Holding kârını yüzde 59 artırdı

Alarko Holding, 2021 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin ana ortaklık dönem kârı son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 778 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılının genelinde de önemli bir kârlılık artışı sağlayan Holding, yılı 1 milyar 274 milyon TL kâr ile kapattı. Böylece yıllık kâr artışı yüzde 59 oldu.

“Zorluklar şekil değiştirirken işlerimizi en verimli şekilde başarıyla yönettik”

Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “2021, tüm ekonomilerin pandemi ile ilk sınavını verdiği bir önceki yıla ait zorlukların şekil değiştirdiği bir yıl oldu. Pandeminin etkisi yıl içinde giderek azalmış olsa da, küresel ekonomilerde yaşanan oynaklık, şirketlerin esnekliğini test etmeye devam etti. Alarko Holding olarak yılı yüzde 59 kâr artışı ile kapattık. En zorlu koşullarda dahi işlerimizi en verimli şekilde başarıyla yürütebildiğimizi bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşadık. Bu dönemde maliyetlerimizi düşük tutarak verimliliğimizi öne çıkaran etkili önlemler aldık. Topluluğumuzun sağlam temelleri, zor şartlara uyum kapasitemizin yüksekliği, her koşulda finansal açıdan güçlü ve sonuç odaklı yapımız, bu dönemde başarılı sonuçlarımızın arkasındaki en önemli etkenler oldu” diye konuştu.

İnsana, dijitalleşmeye, altyapıya yatırım

2022 yılına ilişkin hedeflerine de değinen Yıldız, “Bu yıl da vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir büyümeyi sağlayan organizasyonel yeteneklerimizi geliştirerek, insana, dijitalleşmeye ve altyapımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 68 yıllık köklü bir şirket olarak riskleri en aza indirecek doğru kararları alma yetkinliğine, bilgi birikimi ve deneyime sahibiz. Bu yıl ana önceliğimiz şirketlerimizin tamamında kuvvetli bilanço, sermaye dağılımı ve nakit yaratımı olacak. Güçlü büyüme ivmesini sürdürecek istek ve kapasitemiz ile önümüzdeki yıllarda da güçlü büyüme ivmemizi sürdüreceğimize inancım tam” dedi.