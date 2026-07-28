Anadolu Hayat Emeklilik, 2026 yılı ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, 2026 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede: “Gönüllü BES katılımcı sayısında özel sermayeli şirketler arasındaki, 18 yaş altı müşteri segmentinde ise sektördeki liderliğini devam ettiren şirketimiz, istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Gönüllü BES ve otomatik katılım toplam fon büyüklüğümüz 407 milyar TL’ye ulaşırken, katılımcı sayımız halihazırda 3,4 milyonu aştı. Şirketimiz, 397 bin çocuk katılımcı sayısı ile ulaştığı yüzde 23,1’lik pazar payı ile 18 yaş altı müşteri grubunda sektördeki öncü konumunu koruyor. Hayat sigortası prim üretimimiz, 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 32,0 oranında artarak 11,8 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğümüz 481 milyar TL, öz kaynaklarımız 13,0 milyar TL, net dönem kârımız ise 3,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

“2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayımladık”



Sürdürülebilirliğin şirket stratejisindeki yerine dikkat çeken Kaygalak, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda hazırladığımız ikinci sürdürülebilirlik raporumuz olan 2025 sürdürülebilirlik raporumuzu paydaşlarımızın bilgisine sunduk. Sürdürülebilirlik stratejimizi iş modelimize entegre ettiğimiz bu dönemde; değer zincirimizi, değer yaratma mekanizmalarımızı, iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. 2025 Entegre Faaliyet Raporumuzun ardından yayımladığımız bu raporla, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma hedefimizi ve bu alandaki uyum sürecimizi daha ileri taşıdık.”

“İyi Gelecek Üyeliği” kampanyamıza reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli organizasyonlarından dört önemli ödül”



İletişim çalışmalarının elde ettiği başarılara da değinen Serkan Uğraş Kaygalak, şu değerlendirmede bulundu: “Yaratıcı ve yenilikçi iletişim dilimizle hayata geçirdiğimiz “İyi Gelecek Üyeliği” reklam kampanyamız, pazarlama ve reklam dünyasının en prestijli organizasyonlarından ödüllerle döndü. Kampanyamız, bu yıl 38.si düzenlenen Kristal Elma Ödülleri’nde “Film – TV & Sinema - Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler” kategorisinde büyük ödül olan Kristal Elma’ya layık görülürken; “Entegre Kampanyalar - Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler” kategorisinde ise Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. Başarısını Marketing Türkiye-BoomSonar iş birliği ve Deloitte Türkiye’nin desteğiyle düzenlenen Brandverse Awards 2026’da da sürdüren kampanyamız, “Film-Finans” kategorisinde Gümüş Ödül, “Medya-Entegre Kampanya” kategorisinde ise Bronz Ödül olmak üzere toplamda 4 büyük ödül kazandı.”

2026’nın ikinci çeyreğinde üç yeni emeklilik yatırım fonu

Ürün geliştirme çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kaygalak, konuya ilişkin şunları vurguladı: “Katılımcıların portföyüne çeşitlilik katmak ve farklı yatırım alanlarındaki getiri fırsatından bireysel emeklilik katılımcılarının da yararlanabilmesi için yeni fon kuruluşu çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Nisan ayında Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonumuzu katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarına yönelik ilgiye karşılık olarak katılımcılara sunduk. Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise hisse fonlara yeni bir alternatif olarak mayıs ayında halka arz edilerek bu yıl kurduğumuz üçüncü fonumuz oldu.”



Şirketin 36 yıllık köklü geçmişine de vurgu yapan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, sözlerini şöyle tamamladı: “2026 yılının ikinci çeyreğinde şirketimizin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Otuz altı yıllık köklü geçmişimizin gururunu geleceğe taşırken, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza sunduğumuz güveni yenilikçi ürünlerimiz ve ödüllü iletişim çalışmalarımızla pekiştirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem finansal sürdürülebilirliği destekleyen hem de toplumsal değer yaratan vizyoner adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”