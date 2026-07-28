ATP China ile Burger King China'nın teknoloji iş birliği iki yıl daha uzuyor

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin (ATP) bağlı ortaklığı Tradesoft Shanghai (ATP China), Burger King China (BKC) ile 2014 yılından bu yana devam eden teknoloji iş birliğini iki yıl daha uzatıyor.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin (ATP) bağlı ortaklığı Tradesoft Shanghai (ATP China), Burger King China (BKC) ile 2014 yılından bu yana devam eden teknoloji iş birliğini yeni bir döneme taşıyor. Taraflar arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Burger King China restoranlarında kullanılan ATP Zenia yazılım lisanslarının süresi iki yıl daha uzatılacak. ATP China, yeni dönemde de ATP Zenia platformu ile BKC'nın teknoloji tedarikçisi olmayı sürdürecek.

Ayrıca ATP China, BKC için yürüttüğü günlük operasyonel faaliyetler ile müşteriye özel geliştirilen yazılım bileşenlerini yıl sonuna kadar BKC bünyesine aktarmayı hedefliyor. ATP China, ATP Zenia'nın hızlı servis restoran sektörüne yönelik çözümleri ve yüksek katma değerli teknoloji ürünleriyle Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürmeyi ve genişletmeyi planlıyor.

Mutabakat çerçevesinde BKC, ATP Zenia yazılımlarının iki yıllığına kiralanması ve BKC'ye özel yazılımların kullanımı karşılığında ATP China'ya 12 milyon dolar ödemeyi, operasyonel süreçlerin transferi sürecinde sağlanacak destek hizmetleri için ise yıl sonuna kadar 31 milyon Çin yuanı ödemeyi taahhüt ediyor.

"Çin'deki varlığımızı katma değerli teknoloji odağıyla güçlendireceğiz"

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, Çin'deki Burger King restoran ağının büyümesine ve teknoloji dönüşümüne sundukları yazılım çözümleriyle katkı sağladıklarını belirterek şunları söyledi: "Son 12 yıldır Çin'deki Burger King restoran ağının teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve bilişim teknolojileri destek operasyonu olarak bin 500'ün üzerinde restoranın açılışını destekledik. BKC'nin 2019 yılından bu yana kullandığı ve 2024 yılında iki yıl süreyle uzatılan ATP Zenia lisanslarının iki yıl daha yenilenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni anlaşma kapsamında, geçmiş iş modelimizden kalan BKC'ye özel operasyonel süreçlerin ve fonksiyonel yazılımların transferini de gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümle birlikte ATP Zenia çekirdek yazılım çözümlerine odaklanıyoruz. Ürün geliştirme yetkinliklerimizi güçlendirerek Çin'deki faaliyetlerimizi büyütmeyi ve Çin operasyonumuzun ATP ekosistemine küresel ölçekte sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyoruz."

Çin'i yalnızca önemli bir pazar olarak değil, aynı zamanda yeni teknolojilere ve yetkin insan kaynağına erişim sağlayan stratejik bir teknoloji üssü olarak gördüklerini ifade eden Cinali, burada geliştirdikleri çözümleri ve kazandıkları yetkinlikleri farklı coğrafyalara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Zenia çözümleri bin 250'nin üzerinde restoranda kullanılıyor





ATP Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Onur Yavuz ise ATP Zenia'nın farklı satış ve hizmet kanallarını yüksek işlem hacmi altında ortak bir teknoloji mimarisiyle yönetebildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Burger King China ile POS ve merkezi raporlama sistemlerinden dijital sipariş kanallarına, kiosklardan teslimat süreçlerine, CRM uygulamalarından yapay zekâ ve bulut altyapılarına kadar uzanan geniş bir teknoloji ekosistemi oluşturduk. Bin 250'nin üzerinde restoranı kapsayan bu yapı; yüksek işlem hacminin, farklı müşteri temas noktalarının ve kritik operasyonların kesintisiz biçimde yönetilmesini gerektiriyor. Bu süreçte edindiğimiz saha bilgisi, ATP Zenia çözümlerini gerçek operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirmemize ve farklı işletme modellerine uyarlanabilen ölçeklenebilir bir ürün mimarisi oluşturmamıza imkân sağladı. Çin; hızlı dijital adaptasyonu, geniş QSR pazarı, ileri teknoloji üretim kapasitesi ve güçlü girişim ekosistemiyle ATP'nin büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip. ATP China'yı, yerel pazardaki teknoloji ve iş fırsatlarını ATP'nin küresel ürün portföyüyle buluşturan bir ürün geliştirme ve büyüme merkezi olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde burada geliştirdiğimiz teknoloji ve süreç mühendisliği yetkinliklerini yeni müşteri projelerine aktarmaya, başta Asya-Pasifik olmak üzere seçili pazarlarda yerel iş ortaklıkları kurmaya ve ATP Zenia'nın kullanım alanını genişletmeye odaklanacağız."

İki yıllık lisans döneminin ardından BKC'nin ATP Zenia platformunu kullanmayı sürdürmesi, taraflar arasında imzalanacak yeni bir lisans sözleşmesine tabi olacak. ATP China ise başta Zenia olmak üzere hızlı servis restoran sektörüne yönelik ürün portföyüyle Çin'deki faaliyetlerini ve yeni iş geliştirme çalışmalarını sürdürecek.