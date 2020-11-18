Arçelik ve Turkcell'den iş birliği

Müşterileri için evde geçirilen vakti daha keyifli hale getirmek üzere yola çıkan Arçelik ve Turkcell, Türkiye’de ilk olan yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği sonucunda Arçelik’in Kasım ayı itibariyle satışa sunulan UHD Smart televizyonlarının kumandasına, Türkiye’de mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47 ile pazar lideri olan TV+’a erişim için ayrı bir tuş eklendi. Pazara yeni sunulan 43 ile 65 inç UHD Smart televizyonlardan satın alanlar, smart kumanda yanında TV+ Premium üyeliğini de 3 ay boyunca deneyimleyecek. Böylece 150’den fazla canlı TV kanalı ve 5 binden fazla film, dizi ve en heyecanlı spor müsabakalarını Arçelik televizyonların üstün görüntü kalitesi ve ses performansıyla birleşerek televizyon severlere benzersiz bir izleme deneyimi sunacak.

Can Dinçer: “Yerli ve milli iki markanın iş birliğinden mutluluk duyuyoruz”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İhtiyaçlarımızın farklılaştığı, tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği pandemi döneminde evlerimizde uzun vakitler geçirdik. Bu dönemin en temel trendlerinden biri kültür-sanat-eğlence içeriklerinin de evden takip edilmesi oldu. Tüm gelişmeleri takip edebileceğimiz, ailecek vakit geçirmek için programlar, filmler, spor müsabakaları izleyebileceğimiz en geniş platform olarak da televizyonlar öne çıktı.Hal böyle olunca TV+’ı televizyonlarımıza ekleyerek izlenebilecek seçeneklerin artırılması adına Turkcell ile bir iş birliği yaptık. Çerkezköy İşletmemiz’deki Arçelik mühendislerinin çalışmalarıyla TV+’ı büyük ekran televizyonlarımıza taşımayı başardık. Ülkemizde ilhamını yenilikçilikten alan, yerli ve milli üretim ve hizmet sağlayan, iki büyük markanın bu iş birliğinden dolayı büyük heyecan ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ataç Tansuğ: “Büyük ekran stratejimizle daha geniş kitlelere ulaşacağız”

Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ise bu iş birliğiyle ilk kez yerli bir televizyon platformunun yerli bir televizyon üreticisinin kumandasında yer aldığını ifade ederek, “TV+ hem sahip olduğu benzersiz teknik özellikleri hem de sunduğu zengin içeriği ile Türkiye’nin en popüler TV platformlarından birisi durumunda. TV+’ta kullanıcılarımız günlük ortalama 70 dakika televizyon izliyor. Televizyon severler TV+’ın zengin içeriğine her zaman her yerden kolayca ulaşmak istiyor. Büyük ekran stratejimiz doğrultusunda TV+’ı Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik’le daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde izleyicilerimizin değişen alışkanlık ve taleplerini göz önünde bulundurarak onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TV+’a tek tuşla erişim sunan ilk marka Arçelik

Dilediğin zaman istediğin içeriği izleme fırsatı sunan dijital içerik platformlarına her geçen gün artan ilgiden yola çıkarak tasarlanan iş birliğinin altyapı çalışmaları Turkcell mühendislerince gerçekleştirilirken, uyumluluk, test ve kontrol süreçleri Arçelik’in Çerkezköy İşletmesi’ndeki Türk mühendislerin çalışmalarıyla tamamlandı.

İçerik olarak zengin bir deneyim yaşatan ve kolay kullanımıyla öne çıkan TV+’ın Smart TV platform entegrasyonu yapıldı. Genel test ve uyumlandırma çalışmaları yanında canlı yayınları 24 saat geri sarabilme, yayını buluta kaydetme ve altyazı desteği için Ar-Ge yazılım tasarım ekibi, TV medya oynatıcısı ve internet tarayıcısında ciddi alt yapısal değişiklikler gerçekleştirdi. Tamamlanan çalışmalar sonucunda Arçelik, TV+’a tek tuşla erişim sunan ilk marka oldu. Televizyonlardan satın alan müşteriler, TV+ hesaplarında canlı yayınları, spor müsabakalarını, popüler dizileri takip ederken, çocuklar için de eğlenceli çizgi film ve animasyonlara erişim sağlayabilecekler.