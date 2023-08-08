Arex Sigorta hedef büyüttü

CEO Sertem Demir, 2023'ün sigortacılık açısından belki de en zor yıllardan olduğunu ifade ederek "Bu zor dönemi karlılık ile geçirmek ve sermayemizi güçlendirmeye odaklanmak ana hedefimiz' dedi.

2021 yılında ruhsat alarak faaliyete geçen Arex Sigorta, ilk yılı olan 2022'yi 443 milyon TL ciro ve 24 milyon TL kar ile kapattı. 2023 yılına da güçlü bir büyüme ile başlayan şirket 2023 yılında cirosunu 1 milyar TL üstüne taşımayı hedefliyor.

2023'ün geri kalanı ve 2024'e dair öngörülerini dile getiren CEO Sertem Demir 2022 ve 2023'ün sigortacılık açısından belki de en zor yıllar olduğunu ifade ederek geleceğe dair görüşlerini "Şirket olarak bu zor dönemi karlılık ile geçirmek ve sermayemizi güçlendirmeye odaklanmak ana hedefimiz. Daha güçlü bir sermaye ile 2024 yılı içerisinde önümüze gelecek organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirebiliriz Şahsen sigortacılıkta sermaye gücünün büyümeyi getirdiğine inanıyorum ve bu anlamda odağımız karlılık olacak önümüzdeki dönemde de. 2024 yılı sonunda Arex'in 2 milyar TL seviyesinde bir prim hacmi yakalayabileceğini, karının 400 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyorum. Bölgesel yapılanmalarımıza odaklanacağız ama bu konuda hızlı hareket etmek yerine gerçekten yerinde hizmet verebilen, güçlü bölge müdürlükleri kurma hedefimiz var. Marka bilinirliğimizi artırmaya yönelik yatırımlarımız da 2024 yılında artarak devam edecek. Ayrıca şirket sermayesini daha da güçlendirmek adına halka arz sürecimizi de bütün koşullar uygun olduğu takdirde ve yasal süreci çerçevesinde 2024'te başlatmayı hedefliyoruz" olarak dile getirdi.