AssisTT Hollanda’da şirket kurdu, Avrupa’ya açılacak

Yüzde yüz Türk Telekom iştiraki ile kurulan ve 15 yılı aşkın süredir başarılı müşteri deneyimi hizmetleriyle; kamu, sağlık, finans, lojistik, sigorta ve e-ticaret gibi sektörlerden Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla çalışan AssisTT, Hollanda’da kurduğu şirket ile Avrupa’daki müşterilerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

“Dünyaya açılmaktan son derece mutluyuz”

AssisTT, “AssisTT Holland BV” adlı şirketiyle; sektörlere özel; iletişim merkezi çözümleri, dijital servisler ve teknoloji çözümleri, müşteri deneyimi ve kalite çözümleri ile dış kaynak yönetimi kategorilerindeki hizmetleri Avrupalı şirketlere sunacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “Türkiye’nin önde gelen markalarına 15 yıldır sunduğumuz uçtan uca mükemmel müşteri deneyimi çözümlerimizi artık Avrupalı şirketlerle buluşturmaya hazırız. Yurtdışı operasyonlar geçtiğimiz yıldan bu yana en önemli hedeflerimizden biri oldu. Bu konuda önemli adımlar attık, iş birlikleri gerçekleştirdik. Şimdi bu alandaki çalışmalarımızı faaliyet odaklı sürdürmek adına, hizmetlerimizi Hollanda’da kurduğumuz şirketimiz üzerinden yürüteceğiz. Yerli ve milli bir şirket olarak, yetkin insan kaynağımız, hizmet kalitemiz ve teknolojik çözümlerimizle dünyaya açılmaktan son derece mutluyuz. Ülkemizi bu alanda marka yapmak adına kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz.” dedi.