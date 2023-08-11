Astor Enerji, ilk yarıda 1.6 milyar kar açıkladı

Astor Enerji tarafından gerçekleştirilen basın toplantısıyla 2023 yılının ilk çeyreğine ait bilanço bilgileri paylaşıldı. Şirket, bu çeyrekte 453 milyon 226 bin net kar elde etti. 2022 yılını 1 milyar 827 bin net kar ile tamamlamıştı.

Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji bu hafta içerisinde 2023 yılının ilk 6 aylık bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sunacak. Gerçekleştirilen basın toplantısında bilanço bilgilerini paylaşan Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, şirketin 2023 yılının ilk yarısında ulaştığı 10 milyar TL aktif büyüklüğüyle yüzde 56 oranında büyüdüğünü ifade etti.

Olcay Doğan’ın paylaştığı bilgilere göre, şirketin yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 33'üne ulaşarak önemli bir paya sahip oldu. Aynı dönemde, şirket net dönem karını yüzde 150 artırarak 1.6 milyar TL'ye çıkardı. Astor Enerji 30 Haziran 2023 itibarıyla 10 milyar TL'ye ulaşan bilançosunun yüzde 61'ini özkaynaklarla finanse ediyor.

Hisseleri, 18 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul (BIST) Yıldız Pazarı'nda işlem görmeye başlayan şirketin ihracat faaliyetleri de ilgi çekiyor. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan Astor Enerji ihracatının yüzde 53'ünü AB ülkeleriyle gerçekleştiriliyor. Şirket, güneş enerjisi santrali yatırımları gibi alanlarda büyüme stratejilerine odaklanıyor.

AR-GE VE YATIRIMLAR

2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi belgesi alan Astor Enerji, Ar-Ge merkezli büyüme stratejisine sahip. Bu kapsamda Ar-Ge merkezi için yaklaşık 3 bin m² alan tahsis etti. Dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri, orta gerilim ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip olan şirket mevcut işlerine ilave olarak GES ve şarj ağı işletmeciliği yatırımlarını da hayata geçiriyor.

Ankara’nın Balâ ilçesinde proje tutarı yaklaşık 10 milyon 600 bin USD olan güneş enerjisi santrali yatırımının 2023 yılında tamamlanması öngörülüyor. Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları da hayata geçiren şirket, 2023 yılı birinci yarıyıl itibariyle 14 ilde toplam 124 adet şarj ünitesini kullanıma açtı. 2023 yılı sonu itibariyle AC/DC olmak üzere toplam 300 slot istasyon kurulumunun tamamlanması hedefleniyor.