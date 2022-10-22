Avrupa Üniversite Sporları Derneği’nin sponsoru oldu

Türk moda sektörünün önde gelen firmalarından Orka Holding ve Avrupa çapında 40'tan fazla ülkede ulusal üniversite spor federasyonlarını, takımları ve bireysel sporcuları birbirine bağlayan Avrupa Üniversite Sporları Derneği (EUSA) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, EUSA Başkanı Adam Roczek, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik, İcra Kurulu Üyesi ve TUSF Başkanı Mehmet Günay ve EUSA Pazarlama Danışmanı Süleyman Kocasert’in katılımıyla imzalanan anlaşma ile Orka Holding bünyesinde bulunan dünya modasının yükselen markası Damat Tween, 2 yıl boyunca EUSA’nın resmi giyim sponsoru olacak.

EUSA Avrupa Üniversite Sporları Birliği Derneği, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini spor yoluyla desteklemenin yanı sıra sporda; etik, cinsiyet eşitliği, dopinge ve diğer her türlü manipülasyona karşı hareket ederek sporcuların sağlığını koruyan önlemleri teşvik etmeyi amaçlıyor.



