Country ve masif mobilyada Türkiye’nin lider şirketlerinden biri olduklarını söyleyen Sherwood Yönetim Kurulu Başkanı Atila Coşkun, “Avrupa’nın en prestijli mobilya şirketi olmaya adayız” diyor.

1985 yılında Ankara’da kurulan Sherwood Mobilya, bugün country ve masif mobilyanın Türkiye’deki lider şirketlerinden biri konumunda. Üretimine Ankara’da devam eden şirketin ayrıca İstanbul’da da mağazaları bulunuyor. Sherwood Mobilya, ahşap mobilyalarına kazandırdığı karakteristik izlenimlerin yanı sıra “The Way Of Country Living” sloganıyla proje departmanını güçlendirip kompleks mekanlar yaratmayı da hedefliyor. Sherwood Yönetim Kurulu Başkanı Atila Coşkun, fabrika ve mağazalarında yönetim ve mimar kadrosu dahil, toplam 100 çalışanları olduğunu söylüyor. Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Coşkun, “Koleksiyon değeri taşıyan ürünlerimiz bütünüyle stil sahibi mekanlarda anlam kazanıyor. Bu ürünlerimizin uzun ömürlü, kaliteli ve ergonomik olması müşterilerimizin memnuniyetini artırıyor” diye konuşuyor. Ürün gamının koleksiyon bazlı arttığının altını çizen Atila Coşkun, öncelikli hedeflerini, farklı mağazacılık deneyimleri sunmak, ürün gamını tüketici ihtiyaçları ve yeni trendler ışığında şekillendirmek olarak sıralıyor. Sherwood, sadece yurt içinde değil yurt dışında da atağa geçmeye hazırlanıyor. Yurt dışına ilişkin yol haritası üzerine çalışmalar devam ediyor. Avrupa’nın en prestijli mobilya şirketi olmaya aday olduklarını vurgulayan Atila Coşkun, “Markamızı geleceği taşıyacak stratejik planlamalarımızla yurt içindeki ve yurt dışındaki operasyonlarımızı artırarak başarımızı sürdüreceğiz” diyor.

Atila Coşkun’la Sherwood Mobilya’nın yeni dönem hedeflerini ve büyüme planlarını konustuk.

Sherwood Mobilya’yı kısaca tanıyabilir miyiz? Mobilyanın özellikle hangi alanlarında öne çıkıyorsunuz?

Sherwood, 1985 yılından bu yana kendi çizgisini bozmadan ilerleyen, günümüz trendlerine uygun yeni tasarımlarla kendini güçlendiren bir şirket. “Masif” denilince Türkiye’de akla ilk gelen markalar arasında yer alıyoruz. Yaptığımız konut, restoran, kafe, ev dekorasyonu dışında ofis mobilyaları ve dekorasyonu üzerine de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ahşap mobilyalarımıza kazandırdıgımız karakteristik izlenimlerin yanı sıra Sherwood ekibi olarak “The Way of Country Living” sloganımızla proje departmanımızı güçlendirip kompleks mekanlar yaratmayı hedefliyoruz. Koleksiyon değeri taşıyan ürünlerimiz bütünüyle stil sahibi mekanlarda anlam kazanıyor. Tasarım kaygımız, müşterilerimizin ekibimizle keyifli bir Ar-Ge süreci yasamasına olanak sağlıyor.

Ürün gruplarınız arasında neler yer alıyor?

Yasam alanı mobilyaları, yemek odası, yatak odası döşemeli ürünler, aydınlatmalara ek olarak ofis grubu ve dekorasyonda tamamlayıcı aksesuarlar da Sherwood’un ürün grupları arasında yer alıyor.

Kaç kisiyi istihdam ediyorsunuz?

Üretim tesisimiz, merkez şubemizin de bulunduğu Ankara’da yer alıyor. Ek olarak İstanbul’da mağazalarımız bulunuyor. Fabrikamızda ve mağazalarımızda yönetim ve mimari kadro dahil toplam 100 çalışanımız var.

Cironuzda en büyük payı alan ürününüz hangisi? 2023 yılının sonunda cironuzda ne kadarlık bir artıs olmasını bekliyorsunuz?

Tasarımların tamamında doğal natürel vaketal deri ile metal detayları kurguladıgımız Karl Starling koleksiyon ürünlerimiz bu yılın gözdesi oldu. Yurt dışındaki is ortaklıklarımız ve yeni koleksiyonlarımızın 2023 yılı ciromuza büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.

2023 yılı için yatırım planlarınız nedir? Ürün gamınıza yeni ürünler eklemeyi düşünüyor musunuz?

Her zaman daha iyinin arayışında bir marka olarak Ar-Ge faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ürün gamımız da koleksiyon bazlı artıyor.

2023 yılına ilişkin Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

En son koleksiyonlarımız olan Sherlock Holmes ve Karl Starling ürünlerinde deri, ahşap, pirinç, bambu, hazeran, hasır malzemeleri kullandık. Bu yıl da bu doğal malzemelerin yanı sıra yine doğal tas malzemeyi yeni koleksiyonlarımızla göreceksiniz. Ayrıca geçen yılın favori koleksiyonlarından Karl Starling’in kişiselleştirilebilir aksesuar ürün grupları çok ilgi gördü. Koleksiyon ürünlerini çoğaltma çalışmalarımız devam ediyor.

Sherwood Mobilya’nın orta vadede büyüme hedefleri ve büyüme stratejisi nedir? Önümüzdeki süreçte Sherwood Mobilya’yı nerede görmek istiyorsunuz?

Sherwood Mobilya olarak öncelikli hedefimizin; farklı mağazacılık deneyimleri sunmak, ürün gamımızı tüketici ihtiyaçları ve yeni trendler ışığında şekillendirmek olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa’nın en prestijli mobilya şirketi olmaya adayız. Markamızı geleceği taşıyacak stratejik planlamalarımızla yurt içindeki ve yurt dışındaki operasyonlarımızı artırarak başarımızı sürdüreceğiz.

TASARIMLARIMIZIN KİMLİĞİNİN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

”KOLEKSİYONUN KARAKTERİ”

Gerek ürün bazlı tasarımlarımızın gerekse bunların oluşturacağı mekan tasarımlarımızın bir kimliği,karakteri olması gerekir. Bu kimlik ve karakterler, “İngiliz, luxury endüstriyel, modern, Fransız, Amerikan stili” gibi olur. Bu kimlikleri oluşturan her bir ürün tasarımımız, genellikle masif ahşap üzerine özel renk uygulamalarıyla ve eklediğimiz materyallerle müşterilerimizle buluşuyor. Son koleksiyon ürünlerimizde de günümüz dekorasyon trendine uygun farklı metal kurgularının hakim olduğunu söyleyebiliriz.

BEKLENTİ DEĞİŞTİ

Hayat kalitemiz artıkça estetiğin ve stilin peşine düşer; çevremizde, yaşadığımız ortamda tarzımızı vurgulamak isteriz. İyi tasarlanmış mekanlar insanoğlunu farklı boyutlara taşır. Dolayısıyla tasarım, kalite esaslı felsefi bir disiplindir. Son yıllarda inşaat sektörünün çok hızlanması, kullanılabilirlik ve beklentilerin yüksek olması dekorasyondaki en büyük basamak olan mobilya sektörünü yenilenmeye zorluyor. Beklentiler büyüyor, beklentiler büyüdükçe iyi ile kötü arasındaki fark da ortaya çıkıyor. İnsanlar sağlam ve taklit edilmemiş tasarım anlayışı arayışındalar. Bu nedenle koleksiyon değeri taşıyan ürünlerimizin uzun ömürlü, kaliteli ve ergonomik olması müşterilerimizin memnuniyetini artırıyor.