Bakanlık'tan Exporgin’e E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü

Şirket, Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bu destekle Türk ihracatçılarının dijital platformlarda daha rekabetçi bir şekilde yer almasını sağlamak için çalışacak.

E-ticaret platformu Exporgin.com, Ticaret Bakanlığı tarafından E-İhracat Konsorsiyumu Statü Belgesi ile yetkilendirildi. Şirket, Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bu destekle Türk ihracatçılarının dijital platformlarda daha rekabetçi bir şekilde yer almasını sağlamak için çalışacak.

Exporgin.com Kurucu ortaklarından Mehmet Erdemi konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aldığımız bu gücü; platformumuza üye markaların, üretim yapan işletmelerin ürünlerini, dünyanın her noktasına eriştirmek, karlı bir şekilde yurt dışındaki tüketiciler ve dağıtıcılar ile buluşturma hedefi için kullanacağız” dedi.

Yerli ürünleri uluslararası pazarlara taşıma misyonuyla hareket ederek Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmayı amaçlayan Exporgin.com, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan en kapsamlı destek programına dâhil edildi. Bu kararla birlikte Exporgin.com'un e-ticaret alanındaki öncü rolü ve ihracat potansiyeli resmi olarak tescillenmesinin yanı sıra e-ihracat konsorsiyumu statüsü de verilmiş oldu.

Türkiye'nin ekonomik potansiyelini dünya pazarlarına daha sağlıklı taşımak adına atılan bu adımı son derece değerli bulduklarını ifade eder Exporgin.com Kurucu ortaklarından Mehmet Erdemi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Exporgin.com olarak, Ticaret Bakanlığı’nın bize verdiği bu destekle Türk ihracatçılarının dijital platformlarda daha rekabetçi bir şekilde yer almasını sağlamak için çalışacağız. Bunun için hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için güçlü bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz”

Konsorsiyuma dahil olarak Türkiye’nin e-ticaret hacmini artıracak

Exporgin.com olarak, Türkiye'nin e-ihracat ile ekonomik büyümesine katkı sağlama vizyonuyla hareket ettiklerini ve etmeye de devam edecekleri noktasının altını çizen Erdemi: “Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu en kapsamlı destek programına dâhil olarak ülkemizin ihracat hedeflerine katma değerli daha karlı, etkin ve güçlü bir şekilde katkıda bulunma fırsatını elde etmenin heyecanı içindeyiz. Aldığımız bu gücü; platformumuza üye markaların, üretim yapan işletmelerin ürünlerini, dünyanın her noktasına eriştirmek, karlı bir şekilde yurt dışındaki tüketiciler ve dağıtıcılar ile buluşturma hedefi için kullanacağız” şeklinde konuştu.

İhracata odaklı yapısıyla uluslararası pazaryerlerine de hizmet veriyor

Erdemi, açıklamasını şöyle tamamladı: “Exporgin.com tek başına ihracat odaklı kurulmuş bir pazaryeri olmakla birlikte iş modelinin dinamik temeller üzerine kurulu olmasının sağladığı avantajla küresel alanda faaliyet gösteren pazaryerlerine de hizmet üretmekte. Exporgin.com'un e-ihracat konsorsiyumu statüsü yurtdışı pazarlarda daha etkin ve güçlü bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak. Bu yetkilendirme Türkiye'nin ihracattaki dijital dönüşüm hedefleriyle de uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor. Yenilikçi yaklaşımımız ve geniş ürün yelpazemizle, uluslararası arenada Türk ürünlerine ve markalarına daha geniş bir erişim sunmayı amaçlıyoruz.”