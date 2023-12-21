Balance Network CEO’su Ahmet Akkaya’dan kripto piyasası değerlendirmesi

Balance Network, kripto varlık ve blockchain teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket. CEO’su Ahmet Akkaya, amaçlarının kullanıcıların dijital varlık işlemlerini daha kolay, güvenli ve verimli hale getirmek olduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu;

Geliştirdiği yenilikçi ürünler ve hizmetlerle, küresel bir topluluk oluşturarak blockchain teknolojisinin benimsenmesine ve yayılmasına katkıda bulunuyor.

Öncelikle “Kripto Kışı” olarak adlandırılan 2022 yılında yaşadığımız; UST ve Luna’nın tabiri caizse fişi çekmeleri, en büyük fonlardan Three Arrows Capital’in bu durumdan etkilenerek iflas başvurusu yapması, zincir reaksiyon ile Voyager’ın iflas başvurusu ve son olarak da FTX’in devasa yıkılışı ile piyasaya yayılan korku fırtınası 2023’ün ikinci yarısı ile atlatılmışa benziyor.

2023’ün son günlerinde, Bitcoin’in 2022 yılı başındaki fiyatı olan 43.000 Dolar seviyelerine geri döndük. 2022’de yaşanan krizler neticesinde 15.500 Dolar’a kadar düşen Bitcoin’in toparlanması bir yıldan uzun sürdü. Fiyatı yaklaşık olarak 2,5 katına çıkan BTC’nin piyasa hakimiyeti ise %40’tan %53’e kadar yükseldi.

Amerika Adalet Bakanlığı’nın Binance ve CEO’su Changpeng Zhao hakkında yürüttüğü soruşturmaların 2023’ün son çeyreğinde kısmen sonuçlanması ile birlikte, piyasadaki korku hakimiyetinin yerini yatırımcıların iştahı aldı.

Önceki dönemlerde sırasıyla yaşadığımız; “BTC’nin piyasa hakimiyeti tavan yapar, fiyatı önce yükselir sonra sabit devam eder, bu sırada BTC piyasa hakimiyetinde düşüş yaşanır ve bunun neticesinde yatırımcıların sermayesinin altcoinlere yönelmesi ile birlikte, bol yeşilli günler yaşanır” durumu 2023’ün ikinci yarısı ve özellikle son aylarında fazlasıyla hissedildi. Yeni çıkan projeler, değeri 3-4 katına çıkan altcoinler, 1 yılda 800 Milyar Dolar’dan 1,6 Trilyon Dolar’a çıkan toplam kripto piyasası ve artan günlük işlem hacimleri yatırımcılara güven aşıladı.

Geçmiş döngüleri göz önünde bulundurduğumuzda, 2024’te kripto piyasasını olumlu etkilemesi beklenen gelişmeler bulunuyor. Bunlardan ilki Bitcoin Halving’i. Yani Bitcoin madencilerinin gerçekleşen blok başına aldıkları BTC ödüllerinin yarılanması. Şu anda 6,25 BTC olan blok ödülü 23 Nisan 2024 ile birlikte 3,125 BTC’ye düşecek. Bu durum piyasaya daha az oranda BTC arz edileceği, arz hızının azalması ile birlikte BTC değerinin yükselebileceği teorisini doğuruyor. Dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin halvinginin geçmiş dönemlerinde, yukarı yönlü çok sert BTC fiyatlanmasının gerçekleştiğini ancak bu halvingde öncekiler kadar radikal yükselişler beklemenin hayal olduğunu belirtmekte fayda var.

2024’te kripto sektörünü olumlu etkileyebilecek en önemli faktörler ise; globalde faiz artırımlarının durması ve azalması ile birlikte, olası Bitcoin ve Ethereum Spot ETF’lerinin SEC tarafından onaylanması.

Tüm bu beklentiler gerçekleşir ve 2023 başında 17 Milyar Dolar günlük hacimlere düşüp bugünlerde 100 Milyar Dolar seviyesinde olan günlük piyasa hacmi, Nisan 2021’de olduğu gibi 300-350 Milyar Dolar seviyelerine çıkarsa, 2024’te kripto piyasasını güzel, bol yeşilli günlerin beklediğini söyleyebiliriz.

Her halükarda yatırım yaparken dikkatli olunmalı, riskler göz önünde bulundurmalı ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi finansal hedeflerinizi, risk toleransınızı ve piyasa koşullarını dikkate almanız önemlidir.