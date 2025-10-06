Bambi Yatak rotayı yurt dışına çevirdi

Bambi Yatak, ihracatta vites yükseltiyor. 2025’in ilk 9 ayında yurt dışı satışlarının toplam cirosundaki payını yüzde 10’a taşıyan şirket, bu oranı kısa vadede yüzde 15'e, orta vadede ise yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.

770 yurt içi ve 200 yurt dışı satış noktasına sahip olan Bambi, Turquality desteğiyle ihracat pazarlarında büyümeyi planlıyor.

Nil Dumansızoğlu/ [email protected]

Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş, şirketin rotasını artık yurt dışına çevirdiğini belirterek “Yurt dışı artık ana odağımız. Turquality programına başvurduk. Arap Yarımadası, Almanya, Belçika, Fransa, Balkan ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetler öncelikli pazarlarımız arasında. Suriye ve Irak'ta da büyüyeceğiz” dedi.

Ciroda hedef 5,5 milyar TL

Bu yıl için 5,5 milyar TL ciro hedefi koyduklarını belirten Baş, son dönemde cirolarını yüzde 32 artırdıklarını kaydetti. Döviz kurlarına bağlı maliyet artışına dikkat çeken Baş, “Son bir yılda fiyatlara yüzde 14-15 oranında zam yaptık. Artışlar büyük ölçüde kura bağlı” dedi.

Yatak pazarında kayıt dışılığın ciddi boyutlarda olduğuna da değinen Baş, “Türkiye’de yıllık 5 milyon yatak üretiliyor. Bunun yüzde 70’i kayıt dışı. 1,5 milyon adet ise yurt dışına gidiyor” ifadelerini kullandı. Avrupa’da 5-7 yıl olan yatak değiştirme süresi Türkiye’de ise 8 yıl.

Modüler mobilya üretimi başladı

Yalnızca yatak değil ürün gamını genişletme hedefinde olduklarını da aktaran Cem Baş, modüler mobilya üretimine başladıklarını belirtti. “Yatak odası takımları satacağız. Mağazadaki ürün çeşitliliğini artırarak ciroda sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Kapasitemizi 110 bin metrekareye çıkardık” dedi.

Yorgancılık sanatı geleceğe taşınıyor

Bambi Yatak, ticari hedeflerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk projelerine de öncülük ediyor. Bu kapsamda Kilis Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Kilis İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği ile iş birliği yaparak “Kadın Eliyle, Emeğiyle” projesini hayata geçirdi.

Üç yıl süren hazırlıkların ardından Kilis’te 15 kadının üretim sürecine katıldığı projede, geleneksel Kilis yorganları “Anatolia”, “Firuze” ve “Çingene Kız” desenleriyle modernize edilerek üretildi. Üretim arttıkça model sayısının ve istihdamın da artması planlanıyor. Baş, “Bu projeyle unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık sanatını yeniden canlandırıyoruz. Hem istihdam yaratıyor hem kültürel bir mirası yaşatıyoruz” dedi.