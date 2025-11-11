Abdi İbrahim Vakfı, İyilik Evi modeliyle fark yaratıyor

Kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine ücretsiz konaklama sağlayan İyilik Evi, bugüne kadar 500’ün üzerinde kişiyi misafir etti. Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirtgen, “Vefa bizim için yalnızca bir adres değil; iyileştirme yolculuğumuzun başladığı yer” dedi.

2021 yılında kurulan Abdi İbrahim Vakfı eğitim, sağlık, spor ve bakım hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Vakıf, Abdi İbrahim’in “hayatı ve geleceği iyileştirme” vizyonunu toplumsal projelerle destekliyor.

Tuba İlze / [email protected]

Vakıf çatısı altında İyilik Evi, Eğitim Bursu ve Cesur Kulaçlar projeleri yürütülüyor. Abdi İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirtgen ve Abdi İbrahim Vakfı Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül,Vefa’da bulunan İyilik Evi’ne ilişkin bilgi verdi. Abdi İbrahim Vakfı’nın 2021 yılında İstanbul’un Vefa semtinde hayata geçirdiği İyilik Evi, kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine ücretsiz konaklama, eğitim ve psikososyal destek sunuyor. 18 odalı merkez, tam kapasitede 45 kişiye hizmet verebiliyor. Bugüne kadar 200 çocuk ve aileleriyle birlikte 500’den fazla kişi burada konakladı.

Nesrin Barut Esirtgen, projenin doğduğu yeri şöyle anlatıyor: “Kurucumuz Eczacı Abdi Nadir İbrahim Bey, 1912 yılında ilk eczanesini bu bölgede açtı. Ardından babam İbrahim Hayri Barut, Türkiye’nin modern ilaç sanayisine yön veren ilk üretim tesislerinden birini yine burada, Vefa’da hayata geçirdi. Yani bu semt bizim için sadece bir adres değil; iyileştirme yolculuğumuzun başladığı yer.” Esirtgen, İyilik Evi’nin hem sağlık hem de sosyal dayanışma açısından önemli bir model oluşturduğunu belirterek şunları söylüyor: “Tedavi yalnızca tıbbi bir süreç değil hem hasta hem de yakınları için sabır, güç ve büyük bir özveri gerektiriyor. Biz de bu süreci güvenli ve insana yakışır koşullarda desteklemek istedik.”

3 bin saatlik eğitim ve destek programı





Dr. M. Oğuzcan Bülbül, merkezin işleyişine ilişkin şu bilgileri paylaşıyor

“Her biri özenle düzenlenmiş 18 odamızın yanı sıra, oyun ve bilgisayar odası, mutfak ve yemekhane gibi alanlarımız var. Halihazırda 14 odamız dolu, 14 çocuk aileleriyle birlikte konaklıyor.” Bugüne kadar İyilik Evi’nde 3 bin saati aşkın eğitim, atölye ve psikososyal destek programı düzenlendi. Programlar kapsamında çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen sanat ve drama etkinlikleri yapılırken, aileler için okuma-yazma, el becerisi ve dayanışma odaklı eğitimler gerçekleştiriliyor. Bülbül, “İyilik Evi yalnızca bir konaklama alanı değil; dayanışma kültürünü büyüten bir merkez” ifadesini kullanıyor.

Eğitim ve spor alanında projeler

Abdi İbrahim Vakfı, İyilik Evi’nin yanı sıra Eğitim Bursu ve Cesur Kulaçlar projelerini de yürütüyor. 2021’den bu yana Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi alanlarda eğitim gören 109 öğrenciye burs verildi. Bursiyerlerin yüzde 77’si kadın öğrencilerden oluşuyor. Cesur Kulaçlar projesi ise Down sendromlu çocukların sporla tanışmasını hedefliyor. Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle yürütülen projede 5–9 yaş aralığındaki çocuklara 16 haftalık yüzme eğitimi veriliyor. Tüm bu projeler, Abdi İbrahim’in HEAL2050 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yürütülüyor. Stratejinin “İnsanın Geleceği” başlığı altında konumlanan vakıf, toplum sağlığı, eğitim ve sosyal destek alanlarında faaliyet gösteriyor. Nesrin Barut Esirtgen, “Biz sadece ilaç üretmiyoruz; toplumsal iyileşmeyi de sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz” diyor.