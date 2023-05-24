BAT, 3.kez 'Financial Times 2023 İklim Değişikliği Liderleri’ arasında

Kapsayıcı sürdürülebilirlik politikalarıyla iklim kriziyle mücadelede öncü adımlar atmayı sürdüren BAT, dünyanın bu alandaki önde gelen platformları tarafından örnek gösterilmeye devam ediyor. BAT, son olarak Financial Times ve Statista tarafından 4.000’den fazla küresel şirketin çevresel performansı üzerine derlenen ‘Avrupa'nın İklim Liderleri’ listesinde, ilk yüzde 3'lük dilime girerek dünya liderleri arasında yer aldı. Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2020'ye kıyasla 2021 ve 2022'de yüzde 22 oranında başarıyla azaltarak iklim değişikliği de dahil olmak üzere çevresel etkilerine yönelik taahhüdünü gerçekleştirmiş oldu.

DJSI DÜNYA ENDEKSİ’NDE YER ALAN TEK SEKTÖR TEMSİLCİSİ

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeks’inde 21 yıl üst üste yer alması, 2022'de prestijli DJSI Dünya Endeksi’nde yer alan tek tütün şirketi olması ve İklim (A), Su (A-) ve Ormanlar (A-) genelinde CDP A-Listesi durumu ile BAT’nin sürdürülebilirlik taahhüdü ve başarıları, bir kez daha takdir kazandı.

Bu başarı üzerine BAT Sürdürülebilirlik Direktörü Mike Nightingale; “İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığımız ve performansımızla Financial Times Avrupa İklim Liderleri listesinde ilk yüzde 3'lük dilime girmekten mutluluk duyuyoruz. Bu liste hem kendi operasyonlarımızda hem de daha geniş değer zincirimizde iklim risklerini ve fırsatlarını ele almak için devam eden çalışmalarımızı yansıtıyor. BAT olarak aynı zamanda, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızda yüzde 50 azalma sağlamayı ve en geç 2050 yılına kadar değer zincirimizde Karbon Sıfır olmayı hedefliyoruz’’ dedi.

BAT Türkiye sürdürülebilirlik çalışmaları

Tüm fabrikalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı odağına alan BAT’nin Samsun fabrikası “Sürdürülebilir Su Yönetimi Serfikası - AWS Sertifikası” ve ‘’I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası” sahibi... Aynı zamanda fabrikada kullanılan elektriği güneş enerjisinden elde etmek için çalışmalarına devam eden BAT Türkiye Samsun fabrikası, direkt enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklar kullanarak bu oranı 2023’e kadar %30’a çıkarmayı planlıyor.

Samsun fabrikada aynı zamanda atıkların %90’ı geri dönüştürülerek çevreye olan etki azaltılıyor. Diğer yandan BAT Türkiye, İstanbul Asya ve Avrupa’da yer alan Bölge Müdürlüklerinde de 0 Atık belgesi sahibi.