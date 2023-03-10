BAT, Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

BAT’nin çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı çalışmaları, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi (Bloomberg Gender-Equality Index – Bloomberg GEI) tarafından da tanındı. BAT, sürece dahil olduğu ilk yıl içerisinde endekste yer almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

BAT, cinsiyet eşitliği konusunda halka açık şirketlerin performansını ölçmek için geliştirilen ve bu alanda dünyanın en saygın platformlarından biri olarak kabul edilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) dahil olan 484 şirketten biri oldu.

Bloomberg GEI, cinsiyet eşitliği performansını Bloomberg tarafından belirlenen, ‘liderlik ve yetenek yönetimi, ‘eşit ücret ve cinsiyete dayalı ücret eşitliği paritesi’, ‘kapsayıcı kültür’, ‘cinsel taciz karşıtı politikalar ve ‘marka algısı’ olmak üzere beş ana kriter ile değerlendiriyor. Değerlendirmede ilgili şirketlere, Bloomberg'e gönderilen ankete dayalı olarak puanlar veriliyor. Aralarında finans, teknoloji ve kamu hizmetleri dahil olmak üzere farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı 2023 GEI, 45 ülke ve bölgeyi temsil edecek şekilde küresel olarak gerçekleştirildi.

BAT ORTALAMANIN ÜZERİNDE PUANLAR ALDI

Söz konusu değerlendirmede BAT genel puan alarak ortalama puanının üzerinde puanlar alarak listede yer almayı başardı. Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde BAT'nin temel güçlü yanları işe alım uygulamaları, aile dostu politikaların benimsenmesi, kadınların eğitimini destekleyen programların sponsorluğu ve topluluk programlarının desteklenmesi yoluyla kadınlar için kapsayıcı bir kültür yaratma politikaları gösterildi.

BAT'ın Yetenek, Kültür ve Kapsayıcılık Direktörü Hae In Kim konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu yılki Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almak, bir taraftan cinsiyet çeşitliliğini ele alma taahhüdümüzdeki ciddiyetimizi gösterirken, diğer taraftan şeffaf raporlama sağlamak için ortak küresel çabalarımızı vurguluyor. Dünya çapında 50 binden fazla çalışanımızla ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I)’ stratejimiz gerçekten küreseldir. Bu konuda tüm çalışanlarımızın gösterdiği çabadan da inanılmaz derecede gurur duyuyorum.”

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK AJANDAMIZIN ÖNEMLİ BİR MADDESİ

BAT olarak Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) dahil olan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden BAT Türkiye Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs İnsan Kaynakları Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, çeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden BAT’nin 175’i aşkın ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Güliz Yakmacı, “140’tan fazla milliyetten 52 bini aşkın çalışanımız var. Farklı kültürlerden ve altyapılardan gelen bir iş gücüne ve bu farklılıkların değere dönüşmesini sağlayan kapsayıcı bir kültüre sahip olmanın önemine inanıyoruz. ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ ajandamız stratejimizin önemli bir maddesini oluşturuyor. Ethos adını verdiğimiz şirket değerlerimiz, çeşitli ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü sağlamak için bize yol gösteriyor. Çalışanlarımız için çok kapsamlı İK uygulamalarımız mevcut. Koçluk ve eğitim ihtiyacından sosyal yaşama kadar birçok konuda çalışanlarımızın kendilerini üst kademeler için yetiştirmelerine imkân sağlıyoruz” dedi.

BAT olarak globalde 2025 yılına kadar kadın çalışan oranının yönetim seviyesinde en az yüzde 45, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40 oranlarına ulaşmasını hedeflediklerini belirten Güliz Dalaman Yakmacı, mevcut durumda Türkiye yönetim ekibinde kadın oranımız %34, Dünya Bankası’nın Türkiye için hedeflediği rakamın üzerinde... Güliz Yakmacı “Sahadaki kadın çalışan sayımızı artırmayı sürdürüyoruz. Sahadaki ilk kadın bölge müdürümüzün ardından, saha satış tarafındaki ilk kadın süpervizörlerimiz de İstanbul ve Antalya’da çalışmaya başladı. Kadın bayilerimize yönelik iletişim becerilerini geliştirebilecekleri çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz” dedi.

KADIN YÖNETİCİLERİN BİREYSEL MARKA OLMALARINA DESTEK

Global ‘Women in Leadership’ ve Women@TCNC ağıyla, kadın yöneticilerin bireysel marka gelişimlerine destek olduklarına dikkat çeken Yakmacı, şunları söyledi: “İş hayatında etkinliklerini artırmaları amacıyla rol model kadın liderlerle bir arada olmalarını sağlıyoruz. Turkishwin’in aktif üyelerinden biriyiz. BAT Journey, üniversite öğrencilerine BAT’nin çalışma ortamını yakından tanıtmak için düzenlediğimiz açık ofis etkinliğimiz. Bu etkinlikte her yıl 8 Mart’ta Turkishwin ve Türkiye’nin Kadın Mühendisleri topluluğunda yer alan öğrencileri ağırlıyoruz. BAT Gönüllüleri adını verdiğimiz, çalışanlarımızın gönüllülük esasıyla oluşturduğu bir platformumuz var. Bu kapsamda desteğe ihtiyacı olan kadınları destekliyoruz, Mor Çatı gibi kurumlarla çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

Sektörde global olarak Ulusal Eşitlik Standardı (NES) ve Küresel Eşitlik Standardı (GES) sertifikalarını almaya hak kazanan ilk şirket olduklarını hatırlatan Yakmacı, Türkiye’den gerçekleştirdikleri yüksek ölçekli ihracatla bir yandan ülke ekonomisine katkıda bulunurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından layık görüldükleri “İhracatın Güçlü Kadınları” ödülüyle de bu konudaki öncü rollerini ortaya koyduklarını söyledi.