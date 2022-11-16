BAT Türkiye, Çeşitlilik Ajandası ile fark yaratıyor

BAT Türkiye, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ hedefiyle çıktığı sürdürülebilirlik yolculuğunun en önemli maddelerinden Çeşitlilik Ajandası’yla farklı ülkelerden, farklı kültürlerden, farklı bakış açılarını süreçlerine dahil ederek fark yaratıyor.

140’tan fazla milliyetin bir arada çalıştığı BAT, yeniliği, yaratıcılığı ve farklı düşünme biçimlerini teşvik etmeyi sürdürürken, Türkiye operasyonlarında hayata geçirdiği öncü proje ve uygulamalarla da çeşitlilik ajandasını güçlendiriyor. Kapsayıcılık ve çeşitlilik yaklaşımını, faaliyetlerinin merkezine yerleştiren BAT Türkiye, bu kapsamda sahadaki kadın çalışan sayısını da artırmayı sürdürüyor. BAT Türkiye’nin sahadaki ilk kadın bölge müdürünün ardından, saha satış tarafındaki ilk kadın süpervizörleri de İstanbul ve Antalya’da çalışmaya başladı. Kadın bayilerine özel çok sayıda etkinlik gerçekleştiren BAT Türkiye, Asya, Kocaeli, Adapazarı ve Bursa’da toplam 130 kadın bayisiyle hem motivasyonlarını artırmak hem de sahadaki iletişim becerilerini kuvvetlendirmek adına bir araya geldi.

Global sürdürülebilirlik ajandaları kapsamında eşitliğe çok önem verdiklerini ifade eden BAT Türkiye Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs İnsan Kaynakları Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, hem Ulusal Eşitlik Standardı (NES) hem de Küresel Eşitlik Standardı (GES) sertifikalarını almaya hak kazanan ilk tütün şirketi olduklarının altını çizdi. Yakmacı, BAT’daki çeşitlilik ajandasının örnek teşkil edecek kapsamda olduğunu ifade ederek, “Farklı ülkeleri, farklı kültürleri, farklı sektörlerden farklı bakış açılarını bünyemize dahil ederek fark yaratıyoruz. BAT’de üst düzey yönetim de dahil 140’tan fazla farklı milliyetten insanla çalışıyoruz. Çeşitliliğe değer veriyor, yeniliği, yaratıcılığı ve farklı düşünme biçimlerini teşvik ediyoruz” diye konuştu.

BAT olarak,Top Employers Institute tarafından her yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen, işverenlerin çalışanlarına sunduğu koşulları değerlendiren bağımsız araştırma sonucunda 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste 5 kez Türkiye ve Avrupa’nın En İyi İşvereni (Top Employer) Sertifikaları’nı kazandıklarını ifade eden Yakmacı, “2021 ve 2022 yıllarında, Top Employer seçilmemizin yanı sıra, Top Employer Institute tarafından Türkiye’nin En İyi 3 iş vereni arasında gösterildik. Türkiye’den gerçekleştirdiğimiz yüksek ölçekli ihracatla bir yandan ülkemiz ekonomisine katkıda bulunurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından layık görüldüğümüz “İhracatın Güçlü Kadınları” ödülüyle de bu konudaki öncü rolümüzü ortaya koyduk” dedi.

Güliz Dalaman Yakmacı, 2022 yılında Women@TCNC adını verdikleri ilk kadın network grubunu hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu grup ile kadın çalışanlarımız arasında iletişim, etkileşim ve desteğin artmasını hedefliyoruz. Bu grupla birlikte tüm çalışanlarımızın çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda farkındalıklarını artıracak etkinliklere imza atacağız. Genç kadın liderleri desteklemek amacıyla da birçok etkinlikte yer alıyor, BAT liderleriyle mentorluk programlarına destek sağlıyoruz” diye konuştu.

‘2025 YILINA YÖNETİMDEKİ KADIN ORANININ YÜZDE 45’E ULAŞMASI HEDEFLENİYOR’

Güliz Dalaman Yakmacı, BAT olarak globalde 2025 yılına kadar kadın çalışan oranının yönetim seviyesinde en az yüzde 45, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40 oranlarına ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Daha kapsayıcı ve çeşitlilik sağlayacak uygulamalarla iş süreçlerini geliştirme üzerine faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Yakmacı, liderlik ekiplerinin yüzde 50 oranında farklı uluslardan gelen çalışanlardan oluşması ve üst yönetim ekiplerinin yüzde 24’ünün geçmiş çalışmalarında farklı sektör deneyimlerine sahip olmasının da hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Güliz Dalaman Yakmacı, “Tüm bu hedefleri gerçekleştirdiğimizde daha eşit ve daha kapsayıcı bir dünya yaratılmasına sağladığımız katkı, bizim en büyük başarımız olacak. Mevcut durumda Türkiye’de kadın çalışan oranımız orta kademede yüzde 45, üst kademede ise yüzde 36. Yaptığımız çalışmalarla bu rakamları en kısa sürede hedeflediğimiz rakamlara çekmek istiyoruz” dedi.