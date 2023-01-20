BAT, Türkiye'nin En İyi İkinci İşvereni seçildi

Global bağımsız araştırma kurumu Top Employers Institute tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “En İyi İşverenler” araştırmasının 2023 sonuçları açıklandı. Dünyanın 121 farklı ülkesinden 2.052 işverenin dahil edildiği araştırmada şirketler, insan stratejisi, iş ortamı, yetenek alımı, öğrenme, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi 20 farklı kriterde değerlendirmeye tabi tutuldu. BAT, söz konusu değerlendirmeler neticesinde, üst üste altıncı kez, Avrupa ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasında gösterilirken, tüm dünyadan şirketlerin yer aldığı global sıralamada ise ilk 15 şirket arasında yer aldı. BAT ayrıca, Türkiye’deki şirketler arasında da ikinci sıraya yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik en büyük gücümüz

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, yeni nesil insan kaynakları yönetiminin, dünyadaki sürdürülebilirlik yaklaşımının ve toplumsal kalkınmanın da vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade ederken, “Bugünün dünyasında, çalışan-işveren ilişkisini sadece organizasyonlara ya da şirketlere sağlanan fayda ekseninde okumak yapılabilecek en büyük yanlışlardan bir tanesi. Dünyada yaşanan bu sosyal ve kültürel dönüşümde, şirketlerin çalışanlarına karşı çok büyük bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu sorumluluk doğrultusunda, BAT bünyesinde hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla, onlara sadece iş tanımlarına uygun birer çalışma alanı değil; bunun ötesinde fikirlerini açıkça söyleyebildikleri, ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştirebildikleri, istedikleri alanlarda öğrenme tutkularını besledikleri, yaratıcılığı teşvik eden bir iş ortamı sağlıyoruz. Bunu yaparken de özellikle kapsayıcılığı ve çeşitliliği en büyük gücümüz olarak görüyor; farklı ülkeleri, farklı kültürleri, farklı sektörlerden farklı bakış açılarını bünyemize dahil ederek fark yaratmaya odaklanıyoruz” dedi.

Çalışanlarımıza daha fazla değer katacağız

Ortaya koydukları bu anlayışın, dünyanın en saygın platformları tarafından tescil edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını da sözlerine ekleyen Güliz Dalaman Yakmacı, “30 yılı aşkın süredir, insan kaynakları alanında en önemli küresel platformların başında gelen Top Employers Institute tarafından Türkiye’nin En İyi İkinci İşvereni seçilmek; bunun yanında üst üste altıncı kez, Avrupa ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasında gösterilmek bizlere önümüzdeki dönem için de büyük bir motivasyon sağlıyor. Bundan sonraki dönemde de sadece kendi sektörümüzde değil, bölgesel ve küresel ölçekte en iyi insan kaynakları uygulamalarına sahip olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da her şeyin ötesinde, başarılarımızın en büyük pay sahibi olan çalışanlarımıza daha fazla değer katma için yapacağız” ifadelerini kullandı.