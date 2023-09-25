BekaertDeslee, yeni koleksiyonu ile IBIA Expo'da

Dünyanın önde gelen yatak tekstili ve uyku çözümleri uzmanlarından BekaertDeslee, yeni TERRA koleksiyonunu ve sürdürülebilirlik alanındaki yeniliklerini sunmak üzere 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan IBIA Expo'ya katılacak.

IBIA Expo’da BekaertDeslee en yeni koleksiyonu olan TERRA, diğer bir deyişle ‘Geleceğin Kökleri’ni tanıtacak. Bu koleksiyon, gezegenimizin doğal güzelliklerinden ve onunla olan derin bağımızdan ilham alıyor. Sürdürülebilirlik ve doğadan esinlenen desenlere odaklanan TERRA koleksiyonu uykuda konfor ve stili yeniden tanımlıyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan bu koleksiyon, çevresel olumsuz etkiyi en aza indirmeyi ve gelecek nesiller için daha iyi bir yarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi BekaertDeslee’nin stratejik şirket hedeflerinin bir parçası. BekaertDeslee sürdürülebilir ürünler, kumaş atıklarının ve yatak kılıflarının ürün ömrü sonunda tekrar geri dönüşümünü üzerine ileriye yönelik çalışmalar yaparak sektör standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

BekaertDeslee Executive Vice President (EVP) ve Chief Marketing Officer (CMO) Demet Tunç, 28 Eylül saat 15:00’da IBIA Expo'da BekaertDeslee için geri dönüşümün önemine ve yatak endüstrisinin geleceği üzerindeki potansiyel etkisine odaklanan ilgi çekici panel tartışmalarına liderlik edecek.

"IBIA Expo 2023'te en son yeniliklerimizi sergilemekten heyecan duyuyoruz. Tüm ürün ve teknolojilerimiz inovasyona olan bağlılığımızı temsil ediyor. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızın sektör beklentilerini ve uygulamalarını yeniden tanımlayacağına inanıyoruz." diyen Demet Tunç; "Döngüsel ekonomiye olan bağlılığımız, inovasyona yönelik çabalarımız ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımız, sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Sürdürülebilir ürünlerimiz, geri dönüşüm girişimlerimiz ve ürünün ömrü sonunda sorumlu ayrıştırma ve ekonomiye geri kazandırma sürecine katkıda bulunmayı ve yeni endüstri standartlarını belirlemeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

BekaertDeslee'nin sürdürülebilirlik ve inovasyona olan bağlılığını, en son teknolojilerle yaratılan ürünleriyle IBIA Expo’da tanıtacak. Bu çalışmalara örnek olarak, kişisel ihtiyaçlara ve mevsim degişikliklerine göre uyarlanmış en son tekstil teknolojisini kullanılarak tasarlanan Camille yatak kılıfı, yatağın tamamı yerine sadece üst panelin değiştirilmesine olanak tanıyarak sürdürülebilirlik açısından öne çıkıyor.

Ayrıca BekaertDeslee, aktif probiyotikler sayesinde toz akarları ve evcil hayvan alerjenleri de dahil olmak üzere alerjen maruziyetini azaltan %100 biyobazlı bir çözüm olan Purotex+ HeiQ AllergenTech teknolojisi ile inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

BekaertDeslee, çevreyi koruma ve 2050 yılına kadar atık akışlarında öngörülen %70'lik artış konusu kapsamında, üretim sonrası atıklarından üretilen, döngüsel ekonomi ilkelerini teşvik eden ve işlenmemiş polyester ipliklere kıyasla daha az karbon ayak izi yaratan kumaş ve yatak kılıflarını TERRA koleksiyonu kapsamında tanıtıyor.