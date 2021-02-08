Bella Maison'da üst düzey atama

Pazarlama ve e-ticaret alanında uzmanlaşarak özellikle ev kategorisi alanında deneyim elde eden Alper Akyüz, Şubat 2021’den itibaren Bella Maison Omnichannel Direktörü olarak görev almaya başladı.

8.02.2021 12:39:000
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Bella Maison'da üst düzey atama

Ev dekorasyonuna dair farklı kategorilerde özgün ürünleri ile güçlü bir çıkış yakalayan, Türkiye’de 11, Cezayir’de 3 mağazaya ulaşarak online ve offline tarafta hızla büyüyen Bella Maison’da üst düzey bir atama gerçekleşti. Pazarlama ve e-ticaret alanında uzmanlaşarak özellikle ev kategorisi alanında deneyim elde eden Alper Akyüz, Şubat 2021’den itibaren Bella Maison Omnichannel Direktörü olarak görev almaya başladı. Bella Maison’dan yapılan açıklamaya göre, firmanın güçlü e-ticaret ivmesini daha da yukarıya taşımak ve dijital tarafta ev kategorisinde zirveye giden yolculuğu desteklemek amacıyla ekibe katılan Alper Akyüz, dijital pazarlama ve e-ticaretin yanı sıra mağaza ve online’da müşteri deneyimi ve ürün yönetimi gibi birçok alandan da sorumlu olacak.

Lisans eğitimini Kültür Üniversitesi Reklam ve Pazarlama alanında tamamladıktan sonra kariyerine pazarlama alanında devam eden Alper Akyüz, Evmanya.com’da Pazarlama Müdürü ve Hepsiburada.com’da Satış Geliştirme Yöneticisi olarak görev aldı. Son olarak Boyner’de Dijital Ürün Geliştirme Direktörü görevini üstlenen Akyüz, Şubat 2021’den itibaren Bella Maison’un Omnichannel Direktörü olarak görevine başladı.

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