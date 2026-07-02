Beta Enerji ihracat ağını 130 ülkeye çıkarmayı hedefliyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 178 bin 835 metrekarelik üretim alanına sahip fabrikasında faaliyet gösteren şirket, güç, yağlı ve kuru tip transformatörlerin yanı sıra özel sargılı transformatörlerin üretimini gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ürettiği ürünleri 80 ülkeye ulaştıran şirket, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek sektöre yenilikçi çözümler sunuyor. AR-GE merkezinde yenilik ve geliştirme çalışmaları yürüten şirket, enerji verimliliğini artıran yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı, üretim kapasitesini ve ihracat ağını genişleterek, hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyor.

- "Yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlıyoruz"

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır elektrifikasyon sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

"Elektrifikasyonun kalbi" niteliği taşıyan transformatör ve anahtarlama ekipmanları ürettiklerini belirten Dağsuyu, yaklaşık 800 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Dağsuyu, Beta Enerji'yi sektördeki rakiplerinden ayıran noktalara değinerek, "Kendimizi 'enerjinin AVM'si' olarak nitelendiriyoruz. Anahtarlama ekipmanlarından transformatörlere kadar müşterilerin istedikleri güçte ve gerilimde trafo üretiyoruz. Aynı zamanda satış sonrası servis ağlarımız çok geniş. Müşterilerimize sıkıntı yaşatmadan gün her saati sistemlerini devrede bırakıyoruz." dedi.

Yerli olarak ürettikleri ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye sattıklarını ve hedeflerinin halka arzla küresel oyuncu haline gelmek olduğunu kaydeden Dağsuyu, halka arzdan elde ettikleri gelirin yüzde 45'ini Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 130 milyon dolarlık Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün tesis yatırımlarının tamamlanması için, yüzde 55'lik kısmını ise işletme sermayelerini güçlendirmek amacıyla kullanacaklarını vurguladı.

- Yeni yatırımla küresel büyüme hedefleniyor

Yeni yatırımlarla küresel büyümeyi hedeflediklerini belirten Dağsuyu, kampüsün kapasitesine ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni kurmuş olduğumuz kampüsün kapasitesi gayet iyi. Özellikle güç transformatörü tarafında, mevcutta üretemediğimiz ürünlerin 30 katı civarında bir kapasite artışı hedefliyoruz, bu da ciddi bir kapasite. Dağıtım trafosu tarafında ise yeni fabrikada mevcut üretimimizin 3 katı kadar aylık üretim planlıyoruz. Bir de anahtarlama ekipmanları var. 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracatımız var. Orta vadeli hedeflerimizde bu sayıyı 100'e, 5 yıllık hedeflerimizde ise yaklaşık 130 ülkeye çıkarmak istiyoruz. Gelirimizin yüzde 55-60'ını ihracattan sağlıyoruz. Geçen seneyi 100 milyon dolar civarında ciro hedefiyle kapattık. Bu sene de yaklaşık 160 milyon dolar civarında ciro hedefi bekliyoruz. Bu hedefte ihracatımızı mümkün olduğunca yüzde 60'ın üzerinde tutmaya gayret ediyoruz."

Enerji arz güvenliğinin milli bir mesele olduğunun altını çizen Dağsuyu, Türkiye'nin bu konuda çok ciddi adımlar attığını ifade etti.

Dağsuyu, elektrik üretim, dağıtım ve elektrifikasyon tarafında Türkiye'nin ciddi ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek "Biz de bu organizasyonun içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Beta Enerji olarak üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.