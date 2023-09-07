Beymen sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı

Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğuyla hereket ettiklerini belirtirken, Beymen Promise ile “doğaya”, “topluma” ve “çalışanlarına” yönelik taahütlerini duyurdu.

“Sürdürülebilirlik yol haritamızı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) stratejilerimiz çerçevesinde kapsayıcı, şeffaf ve ölçülebilir bir yaklaşımla belirledik. Bu yaklaşımımızın tüm Beymen ekosistemini de harekete geçirerek, grubumuzun sürdürülebilirlik kapsamındaki dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyorum” diyen Elif Çapçı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında çizdikleri yol haritalarını şöyle anlattı: “Modada sürdürülebilirlik kavramı; tasarımdan üretime, alışveriş alışkanlıklarımızdan kıyafet ve aksesuarlarımızın kullanım sürelerine ve geri dönüşümlerine uzanan birçok alanı kapsıyor. Beymen Promise bizleri daha iyi bir gelecek vizyonu altında buluşturuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyduğumuz manifestomuzda da ifade ettiğimiz gibi döngüsel modanın içinde, duyarlı, saygılı, adil ve eşitlikçi iş modellerimizle attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje, bu dünya için.”

Beymen, sürdürülebilirlik konusunda bugüne kadar attığı adımların yanı sıra gelecek planlarını ve hedeflerini “Beymen Promise” çatısı altında topladı. “Dünyaya Sözümüz Var” başlığıyla paylaşılan Beymen Promise manifestosu, “Moda, kendimize yakışanı giymek kadar kendimize yakışanı yapmak. Döngüsel modada öncü olmaya sözümüz var!” diyor ve Beymen’in doğaya, topluma ve çalışanlarına yönelik taahhütlerini kapsıyor.

Beymen’in sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladığı Beymen Promise’in lansmanı Beymen Zorlu Center’da Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın katıldığı bir söyleşi ile gerçekleşti.

Beymen Group CEO’su Elif Çapçı: “Sürdürülebilirlik alanında kararlı, güçlü ve önemli adımlar atıyor, taahütlerde bulunuyoruz”

Beymen Zorlu Center’da düzenlenen toplantıda konuşan Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, Beymen’in 50 yılı aşan tarihi boyunca attığı her adımda moda dünyasına yön veren vizyoner bir konumda olduğuna dikkat çekti. “Yaşadığımız dünyadan, ülkemizden, insanımızdan aldığımız ilhamla yolumuzu çiziyoruz” diyen Elif Çapçı şöyle devam etti: “Dünyamız, etkilerini hepimizin her geçen gün çok daha derinden hissettiği farklı krizleri bir arada yaşadığımız bir dönemden geçiyor. İklim krizi dünyamızı, hayatlarımızı ve iş modellerimizin sürdürülebilirliğini pek çok açıdan olumsuz etkiliyor. Ayrıca sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerin alışveriş tercihlerine de yansıdığı bir dönemdeyiz. Biz de Beymen Grubu olarak sürdürülebilirliği merkeze aldığımız bir dönüşüm yaşıyoruz. ESG çerçevesinde kapsayıcı, kararlı, şeffaf ve ölçülebilir bir çalışma modeli benimsiyoruz. Tedarik zincirimizi de kapsayan şekilde tüm ekosistemimize yaygınlaştıracağımız küresel referanslarımızı belirledik, sertifikasyon süreçlerimizi tamamladık. Atık ve üretimde kullanılan su miktarını ve karbon ayak izimizi kararlı bir şekilde ve sürekli azaltacak şekilde yol haritamızı çizdik. Beymen mağazalarımızın yanı sıra üretimini gerçekle��tirdiğimiz Beymen Club, Network, Divarese, Beymen Collection ve Academia’da sürdürülebilirlik alanında kararlı, güçlü ve önemli adımlar atıyor ve taahhütlerde bulunuyoruz.”

Beymen’in “Beymen Promise” manifestosu kapsamındaki taahütleri şöyle:

-Çanta taşımak biraz da sorumluluk taşımak olmalı: Beymen Reborn ile ikonik çantaları yeni sahipleri ile buluşturmaya söz veren Beymen, döngüsel moda yaklaşımını bu platforma eklenmesi planlanan Beymen Repair ve Beymen Recycle adımlarıyla sürdürecek.

-Ambalajlar sadece giysileri değil, dünyayı da korumalı: 2024 ilk yarı sonuna kadar Beymen Grubu’nun tüm ambalajları yüzde 100 sürdürülebilir sertifikalı malzemelerden olacak. Tüm gruba yayılan bu uygulama ile ambalajlardaki selülozik materyallerin sürdürülebilirlik esaslı standartlara sahip olması için küresel ölçekte faaliyet gösteren Forest Stwardship Council (FSC) sertifikalı ürünler tercih ediliyor.

-Önemli olan modada iz bırakırken doğadaki izimizi azaltmak: Beymen atık yönetimi ve üretimde kullanılan su miktarını ve karbon ayak izini sürekli şekilde azaltmayı hedefleyen çalışmaları ile 2040 itibariyle sıfır atık ve sıfır emisyon hedefine söz veriyor.

-Tasarlamanın, üretmenin sonu yok. Ama suyun var: Denim üretiminde çok yüksek oranda su ve eletrik tasarrufu sağlayan Jeanologia prosesini uygulayan Beymen, pamuk üretiminde dünyanın en büyük pamuk sürdürülülebilirlik programı “Better Cotton Initiative” (BCI) ile de su tüketimini azaltmaya sözümüz veriyor. Bunların yanı sıra yünlü kumaşlarda, Responsible Wool Standard’ı (RWS) temel şart olarak kabul eden Beymen, okyanusların korunması için toplanan plastik atıkları geri dönüştürerek dolgu malzemesi ya da iplik olarak kullanabilen hammaddeler üreten REPREVE ve Thermolite ile de çalışıyor. Öte yandan Lenzing tarafından doğal hammaddelerden elde edilen ve çevreye duyarlı süreçlerle üretilen Tencel ve Ecovero elyafları da üretim süreçlerinde kullanıyor.

-Hayatın her alanında kadınlar güçlenerek yürümeli: Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olarak eşitliğe söz veren Beymen, yaklaşık yüzde 45 olan kadın çalışma oranını 2025 itibariyle yüzde 50’ye çıkararak eşit bir çalışma ortamına söz veriyor. Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda güçlenmesi için çalışmalar yürüten Beymen; eşitlilik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kurum içindeki çalışmalarını dışarıya taşımaya da hazırlanıyor.

-Sürdürülebilirlik bir sezon değil, her sezon üstümüzde: Beymen bünyesindeki 1000’i aşkın marka arasında sürdürülebilir ürün ve markaları artırmaya söz veriyor.